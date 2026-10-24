Calcio femminile, Serie A: la Juventus cade in casa 2-5 contro la Roma

BIELLA – Al “Lamarmora Pozzo” di Biella, la Juventus Women incappa nella terza sconfitta di fila in campionato. La Roma invece fa 4 su 4 e balza in testa alla classifica, complice il pareggio a reti bianche tra Inter e Napoli.

Sfida indirizzata già nel primo tempo. Anzi, dopo i primi 13 minuti. Al 4’ le giallorosse sono infatti già in vantaggio con Giugliano, che con un tiro da una trentina di metri sorprende de Jong da 28.9 metri che sorprende de Jong. Passano pochi minuti e Pellegrino Cimò, servita da Rieke dopo un rimpallo favorevole, firma il raddoppio. Al 13’ Corelli cala il tris con un destro al volo da dentro l’area. Dopo qualche tentativo di reazione delle bianconere, pericolose con Salvai e Chiba, la Roma trova anche la quarta segnatura nel recupero del primo tempo, grazie a un calcio di rigore ancora di Giugliano.

La seconda frazione, iniziata con un punteggio di fatto quasi irrecuperabile per le bianconere, vede se non altro una prova d’orgoglio. Al 53’ Redondo mette in porta un cross basso di Noordman, è 1-4.

Le bianconere continuano a cercare spazi nella metà campo avversaria e al 69′ sfiorano un’altra rete con Librán. Gol che arriva pochi minuti più tardi: lo segna Pavan, che trova la conclusione vincente con il sinistro bucando Baldi e accorcia ulteriormente le distanze. Le bianconere sfiorano anche il terzo gol, ancora con l’attaccante spagnola, ma Bergamaschi, ex di giornata, chiude i conti sul 2-5.

Per la Roma si tratta di una vittoria storica: è la prima squadra a segnare cinque reti alle bianconere in Serie A. Per la Juve ora si tratta di raccogliere i cocci e prepararsi per la gara di giovedì in Women’s Champions League contro l’Austria Vienna.

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