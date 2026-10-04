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Juventus Women, beffa nel finale: il Milan rimonta e vince 2-1
La Juventus prova a reagire nei minuti di recupero, ma Sarriegi non trova la porta. Al Vismara finisce così 2-1 per il Milan
MILANO – Sconfitta amara per la Juventus Women nella seconda giornata di Serie A. Al Centro Vismara le bianconere passano in vantaggio all’80’ con Martina Lenzini, ma il Milan ribalta tutto nel giro di due minuti e vince 2-1.
La partita resta equilibrata per tutto il primo tempo, con occasioni da entrambe le parti ma senza gol. Nella ripresa la Juventus sfiora il vantaggio con Redondo, che colpisce il palo interno, mentre il Milan risponde centrando a sua volta un legno con Mascarello.
Al 71′ la Juve torna pericolosa con Sarriegi e, nove minuti più tardi, trova finalmente il gol. La stessa Sarriegi serve Redondo, che appoggia per Lenzini: la capitana calcia e firma l’1-0.
La vittoria sembra a portata di mano, ma nel finale arriva la rimonta rossonera. All’86’ Kyvag pareggia in contropiede con un sinistro preciso. Passano appena due minuti e il Milan completa il sorpasso: Renzotti calcia verso la porta e una deviazione di testa di Salvai spiazza Rusek per il 2-1.
La Juventus prova a reagire nei minuti di recupero, ma Sarriegi non trova la porta. Al Vismara finisce così 2-1 per il Milan, con le bianconere beffate dopo essere state in vantaggio fino a pochi minuti dalla fine.
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