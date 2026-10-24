Volley femminile, Serie A1: colpo esterno di Chieri, 3-0 a Talmassons

CHIERI – A Talmassons la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 trova la terza vittoria in altrettante trasferte in campionato. Le ragazze di Negro confermano la loro crescita, individuale e di squadra. La partita ricorda un po’ la precedente affermazione a Cuneo non soltanto nel punteggio (0-3) ma anche nell’andamento dei set: i primi due sono lottati soltanto nelle fasi iniziali, poi le biancoblù prendono il sopravvento a chiudono in scioltezza 18-25 e 20-25; molto più incerto un terzo set fatto di continui sorpassi e controsorpassi, finché Lubian a muro mette a terra il 23-25.

Top scorer e trascinatrice Nemeth che realizza 19 punti col 56% in attacco. In doppia cifra anche Nervini (12 punti col 50% e premiata MVP) ed Eggleston (10).

«Torniamo a casa da questa lunga trasferta con tre punti che non erano affatto scontati» – il commento della schiacciatrice di Chieri Stella Nervini – «Sappiamo che Talmassons sta giocando un campionato pazzesco, sebbene sia una neopromossa sta dando fila da torcere a tutti e anche stasera ci ha assolutamente messo in difficoltà. Sono contentissima perché abbiamo fatto quel che dovevamo fare e siamo riuscite a prendere il punteggio pieno».

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