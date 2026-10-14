Serie A1 volley femminile, Chieri perde contro Conegliano in tre set nell’anticipo di campionato

TORINO – Al Pala Gianni Asti di Torino, nel secondo match casalingo della stagione Chieri ’76 incassa la prima sconfitta stagionale in tre set da Conegliano. Da quando si trova in serie A1 Conegliano è sempre stato un avversario ostico, ancora mai battuto.

Le padrone di casa cercano di seguire il ritmo delle trevigiane nel primo set, ma la differenza è evidente: finisce 19-25 con le torinesi un po’ sottotono.

La disfatta nel secondo set per 14-25 butta giù il morale, ma le ragazze del Chieri ’76 cercano di reagire e di allungare il match nel terzo set riuscendo in alcune frangenti a lottare alla pari. Conegliano sfrutta un break per cancellare il momento no sul 16-16 e piazzano punti importanti con Fahr e Zhu chiudendo la partita con un 22-25.

Chieri ’76 si ritrova provvisoriamente al sesto posto in classifica con 5 punti ma con una partita giocata in più rispetto alle dirette avversarie.

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