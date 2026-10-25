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Rivoluzione verde in Alta Val Susa: le seconde case diventano una risorsa per i residenti, ecco il progetto
Il modello promosso dall’Unione Europea vuole consentire a cittadini, PMI ed enti locali di condividere l’energia prodotta da fonti pulite
SALBETRAND – I territori di Salbertrand ed Exilles si mettono in rete per dare vita a una nuova Comunità Energetica Rinnovabile (CER), un progetto all’avanguardia che unisce transizione ecologica e innovazione per le comunità montane.
L’iniziativa, promossa da CER Sinergie nata in Piemonte nel 2024, sfrutta la cabina primaria, denominata Vazon, consentendo a cittadini, piccole e medie imprese ed enti locali di condividere l’energia pulita prodotta localmente: il surplus fotovoltaico immesso in rete viene consumato dai membri associati, generando incentivi economici che vanno ad aggiungersi alle tradizionali tariffe di vendita della corrente.
Il valore strategico delle seconde case
Il progetto presenta un’intuizione particolarmente strategica per le specificità del territorio montano, caratterizzato da una forte presenza di seconde case. Nel nuovo modello energetico, gli impianti fotovoltaici installati nelle abitazioni vacanziere (che producono energia anche quando i proprietari non sono presenti) diventano una risorsa preziosa per alimentare i consumi dei residenti, creando una virtuosa sinergia di comunità.
Inoltre, i guadagni collettivi generati dalla condivisione dell’energia saranno infatti destinati a sostenere iniziative solidali ed etiche a favore della popolazione locale. Un forte segno di giustizia sociale.
Le adesioni e i prossimi passi
Dopo aver individuato i primi produttori di energia rinnovabile, la Comunità Energetica punta ora ad allargare la propria base, coinvolgendo sia nuovi consumatori locali sia altri produttori dotati di impianti installati a partire dal 2025.
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