Energia idroelettrica: una grande risorsa green per il Piemonte

Il Piemonte è da tempo una delle regioni italiane più sensibili alle tematiche della sostenibilità ambientale, come dimostra anche il fatto che è considerata una delle realtà pioniere in Italia nella promozione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Tra l’altro, proprio di recente, è stata varata una nuova Legge Regionale (17 dicembre 2025, n. 22) per accelerare la diffusione di queste comunità.

Si deve poi anche ricordare che il Piemonte è una delle regioni italiane con un elevatissimo numero di centrali idroelettriche. Infatti, delle attuali 4.907 centrali operative sul suolo italiano, ben 1.100 sono ubicate nel territorio piemontese, cifra che la mette al primo posto per numero di centrali(1).

Per quanto riguarda la produzione energetica, i dati pubblicati da Terna mostrano che le centrali piemontesi hanno prodotto ben 8.888,5 GWh di energia idroelettrica, vale a dire poco più del 16% della produzione idroelettrica italiana, che nel 2024 è stata di 54.757 GWh(2) (si consideri che 1 GWh corrisponde a un milione di kilowattora, l’unità indicata sulle bollette della luce).

Le grandi centrali idroelettriche del Piemonte

Alcune delle centrali situate in Piemonte sono di notevoli dimensioni. Per esempio, la centrale idroelettrica di Entracque (provincia di Cuneo) è uno degli impianti più potenti d’Europa e la sua produzione annua, circa 430 GWh, soddisfa il fabbisogno di circa 160.000 famiglie. L’impianto ha due dighe, quella di Chiotas e quella della Piastra.

Una centrale di questo tipo evita la produzione di circa 196.000 tonnellate all’anno di anidride carbonica.

Altre centrali idroelettriche di rilievo sono quella di Pont Ventoux-Susa, che si trova nel Comune di Giaglione e sfrutta le acque del fiume Dora Riparia, e quella di Venaus, che si trova nel Comune omonimo e utilizza le acque del lago artificiale Moncenisio, sbarrate da una diga situata in territorio francese.

Energia idroelettrica: un’importante alternativa all’energia termoelettrica

L’energia idroelettrica è una delle più importanti e consolidate alternative all’energia termoelettrica. La produzione di elettricità derivante dalle centrali, infatti, non richiede la combustione di fonti fossili come il petrolio, il gas o il carbone.

Le centrali idroelettriche, infatti, sfruttano l’acqua, una risorsa rinnovabile e non inquinante. L’energia idroelettrica rientra nel novero delle energie da fonti rinnovabili proprio perché la sua rigenerazione avviene di continuo tramite il ciclo idrologico, altrimenti detto “ciclo dell’acqua” (evaporazione, condensazione, precipitazione, infiltrazione, scorrimento e flusso sotterraneo).

Questa forma di energia ha quindi un ruolo di primaria importanza nella cosiddetta transizione energetica, espressione con cui si indica il passaggio da un mix energetico basato sullo sfruttamento dei combustibili fossili a un mix energetico costituito da energie derivanti da fonti rinnovabili (eolica, solare, idroelettrica, geotermica, da biomasse ecc.).

Il livello di efficienza energetica delle centrali idroelettriche

I dati riportati dal Technology Brief pubblicato da IEA-ETSAP in collaborazione con IRENA (International Renewable Energy Agency, Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili), mostrano che gli impianti idroelettrici sono in grado di raggiungere un’efficienza particolarmente elevata, che in alcuni casi può superare il 90%(3), un valore decisamente superiore a quello di altre forme di energia da fonti rinnovabili.

Fonti dei dati:

1 – Terna – Dati statistici sull’energia elettrica in Italia 2024 – Impianti di generazione

2 – Terna – Dati statistici sull’energia elettrica in Italia 2024 – https://download.terna.it/terna/05_PRODUZIONE_8de068230b75afe.pdf

https://download.terna.it/terna/03_IMPIANTI%20DI%20GENERAZIONE_8ddfc50c3f3e879.pdf

3 – IEA-ETSAP, Hydropower – Technology Brief E06, in collaborazione con IRENA, 2010

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese