Calcio Serie A, Juventus espugna il campo del Lecce 2-0

LECCE – Vittoria convincente e tre punti per la Juventus, che espugna il campo del Lecce e riprende prontamente la sua marcia in campionato. Al “Via del Mare” i bianconeri archiviano la pratica già nella prima frazione di gioco con un solido 2-0, capitalizzando al meglio le rotazioni e le scelte tattiche alla vigilia, tra cui la titolarità di Gatti e Cambiaso e la posizione avanzata di McKennie a supporto dell’attacco.

La sfida si sblocca e si decide tutta nei primi quarantacinque minuti grazie ai primi squilli stagionali dei centrocampisti bianconeri: sono infatti Weston McKennie e Douglas Luiz a firmare i due gol che mettono in discesa l’incontro. Nella ripresa i padroni di casa provano ad alzare il baricentro mostrando un atteggiamento più propositivo, ma senza mai riuscire a impensierire concretamente la retroguardia ospite e l’estremo difensore Vicario. Nel finale, a spegnere definitivamente ogni speranza salentina di rimonta, arriva anche l’espulsione diretta di Gaspar, che lascia i suoi in dieci uomini fino al triplice fischio.

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