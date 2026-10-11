Calcio, Serie A: il Cagliari ferma la Juve sull’1-1, Kolo Muani risponde a Maldini

TORINO – Al termine di una partita molto tesa e giocata su alti ritmi, la Juve non riesce a Battere il Cagliari nemmeno questa volta. All’Unipol Domus finisce 1-1, con Kolo Muani che all’81’ risponde al gol di Maldini, per un vantaggio cagliaritano durato oltre 60 minuti.

Come da copione, è la Juve a fare la partita, ma la mole di gioco sicuramente importante non è sempre supportata dalla creazione di occasioni importanti nel primo tempo. Il Cagliari passa in vantaggio grazie a un rimpallo e alla determinazione di Mendy e Maldini al 20’: il trequartista italiano sfrutta una sponda del compagno dopo aver vinto un rimpallo, e batte Vicario da due passi.

Nel secondo tempo la Juve aumenta il peso offensivo con l’ingresso di Woltemade, Zhegrova e Alajbegovic, ma nonostante diversi tentativi il pari arriva solo in coda grazie a un’incornata di Kolo Muani, su assist del bosniaco. Finale di forcing, ma regge il fortino rossoblu grazie a uno straordinario Caprile e alla traversa che ferma un altro colpo di testa di Kolo Muani.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese