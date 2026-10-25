Basket, Serie A2 Reale Mutua Torino: espugnata anche la capolista Pesaro 71-73

PESARO – Non si ferma la corsa della Reale Mutua Basket Torino, che firma un’altra impresa in trasferta piegando la CMT Orange Tools Pesaro per 71-73.

Alla Vitrifrigo Arena i gialloblù di coach Paolo Moretti infliggono il primo stop stagionale ai marchigiani, centrando il quarto successo consecutivo e salendo a un bilancio di quattro vittorie e una sola sconfitta.

La gara

Torino parte forte grazie a una difesa solida e alle iniziative di Terry Allen, chiudendo il primo quarto avanti 15-20 dopo aver toccato anche il +9. Nel secondo periodo Pesaro reagisce con le triple di Stefanini e trova il sorpasso (29-27), ma i piemontesi restano lucidi e tornano negli spogliatoi sul 36-40, spinti anche dall’atteso esordio stagionale di Lorenzo Benvenuti: al rientro sul parquet dopo un lungo stop per il grave infortunio al ginocchio dell’aprile 2025, il lungo gialloblù mette subito a referto 6 punti preziosi.

Nonostante le basse percentuali nel tiro da tre, Torino compensa e conserva il margine alla terza sirena (54-59) grazie a una tripla di Pepe. Nell’ultimo quarto Pesaro alza la fisicità e rimette la testa avanti, portando la contesa a una volata punto a punto. A decidere il match nei possessi finali è uno scatenato Zach Harvey, assoluto protagonista di serata con 23 punti e le giocate decisive che blindano il 71-73 finale.

«È stata una partita bella, emozionante e intensa – ha commentato a fine gara coach Paolo Moretti -. Abbiamo tirato con percentuali basse e non siamo riusciti ad allungare quando ne abbiamo avuto l’occasione, rischiando grosso nel finale, ma ci portiamo a casa due punti pesantissimi di cui siamo davvero felici».

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