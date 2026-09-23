Domenica 27 parte il campionato della Reale Mutua basket Torino: presentata la squadra del nuovo presidente Bruno Palombella

Dopo aver concluso il ciclo delle amichevoli domenica 27 settembre alle ore 18.00, la Reale Mutua basket Torino farà il proprio esordio nel campionato di Serie A2 davanti al pubblico del Pala Gianni Asti, affrontando la Gemini Mestre. La sfida inaugurerà ufficialmente il nuovo percorso gialloblù ripartito nell’estate con l’insediamento del nuovo presidente Bruno Palombella.

Mercoledì 23 settembre 2026 la Reale Mutua Basket Torino ha presentato ufficialmente la stagione 2026/27.

In cabina di regia ci sarà ancora Federico Massone, nominato capitano per la nuova stagione, affiancato dal torinese Matteo Corgnati, tornato nella sua città dopo essere stato protagonista della promozione di Vigevano dalla Serie B Nazionale, e dal giovane argentino Thiago Villar, che ha completato proprio a Torino, con il Don Bosco Crocetta, il proprio percorso nel settore giovanile. Sul perimetro il ritorno di Simone Pepe, nuovamente in gialloblù dopo le esperienze delle stagioni 2022/23 e 2023/24, insieme al talento e l’atletismo dell’americano Zach Harvey. Confermato Matteo Ghirlanda, pronto a ripartire dopo il lungo percorso di recupero dall’infortunio che ne aveva condizionato la passata stagione. Nel reparto lunghi, Terry Allen porta a Torino esperienza, talento e mentalità vincente dopo la promozione in Serie A conquistata con Scafati. Al suo fianco Lorenzo Benvenuti, verso il rientro dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo nella scorsa

stagione, Angelo Del Chiaro, Stefano Faloppa, rientrato in Italia dopo l’esperienza universitaria

negli Stati Uniti, e Francesco Scandiuzzi. Completa il gruppo il giovane classe 2008 Alberto

Mossi.

Paolo Moretti, capo allenatore Reale Mutua Basket Torino

E’ una nuova stagione che si apre con entusiasmo, con una squadra pensata partendo da due conferme sulle quali da sempre mi fido ciecamente, Federico Massone e Matteo Ghirlanda. Abbiamo poi continuato la costruzione della squadra pensando di trovare il giusto mix di ragazzi giovani e veterani motivati. Sono convinto che porteremo entusiasmo, voglia e lo spirito di una squadra che vuole emergere e che vuole dare il massimo ogni domenica. Spero che queste caratteristiche possano incuriosire il pubblico a partire da questa domenica.

Per il presidente Bruno Palombella

Circa 100 giorni fa avevo preso la decisione di iniziare questa nuova avventura, con grande entusiasmo e anche con un pizzico di incoscienza. Oggi ci ritroviamo qui, all’inizio di una nuova stagione, pronti per cominciare il campionato. Sin dall’inizio, il mio obiettivo è stato quello di coinvolgere il più possibile tutto il tessuto sportivo territoriale, stiamo lavorando duramente con la finalità di avvicinare tutte le realtà cestistiche al nostro mondo gialloblù, per arricchire di curiosità ed entusiasmo il nostro palazzetto.

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