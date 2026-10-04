Serie A2 Basket, la Reale Mutua Torino trova la prima vittoria: Pistoia battuta 77-84

PISTOIA – La Reale Mutua Basket Torino rompe il ghiaccio in campionato e conquista la prima vittoria della stagione sul campo della Lumos Pistoia. Alla LumoSquare i gialloblù si impongono 77-84 al termine di una partita combattuta, nella quale riescono a resistere ai diversi tentativi di rimonta dei padroni di casa, allenati dall’ex coach torinese Franco Ciani.

Torino parte forte e chiude il primo quarto avanti di dieci punti, sul 20-30, grazie soprattutto a un Terry Allen subito protagonista. Pistoia reagisce nella seconda frazione e arriva fino a -3, ma la Reale Mutua mantiene il controllo e va all’intervallo sul 43-49. Allen è già a 18 punti, mentre Zach Harvey ne ha segnati 14.

Nel terzo quarto i padroni di casa aumentano la pressione e completano la rimonta. È l’altro ex torinese, Schina, a firmare il sorpasso sul 58-56. Torino però non si disunisce, continua a trovare punti con Allen e torna avanti, chiudendo la frazione sul 63-67.

La partita resta aperta anche nell’ultimo quarto, con Pistoia che prova a riportarsi a contatto. Torino, nonostante i problemi di falli di Allen, ritrova solidità in difesa e allunga nuovamente in doppia cifra grazie alle iniziative di Harvey. I padroni di casa tentano l’ultimo assalto con Schina, ma i gialloblù gestiscono bene i possessi finali e chiudono sul definitivo 77-84.

Allen è il miglior realizzatore della Reale Mutua con 25 punti, seguito da Harvey con 23. Importante anche la prova di squadra, con 23 assist complessivi, 11 dei quali firmati da Federico Massone.

“Sono molto felice per i miei ragazzi, se lo meritavano dopo una settimana difficile, seguita alla netta sconfitta di domenica scorsa. Volevamo riscattarci e offrire una prestazione diversa rispetto a quella dell’esordio. Durante la partita abbiamo subito diverse spallate da Pistoia, ma non abbiamo mai mollato, continuando a giocare insieme e a condividere la palla. Siamo molto contenti di questa vittoria, per noi e per i nostri tifosi”, ha commentato coach Paolo Moretti.

La Reale Mutua tornerà in campo domenica prossima al Pala Gianni Asti contro Cividale.

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