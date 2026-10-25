La comunità induista celebra la Festa della Luce a Torino: date e curiosità sul festival di Diwali

TORINO – La città si appresta a celebrare la suggestiva ricorrenza della Diwali, la celebre “Festa della Luce” che rappresenta una delle festività più importanti del mondo induista, ufficialmente riconosciuta anche in Italia. La ricorrenza principale è fissata per l’8 novembre 2026, ma il capoluogo piemontese anticiperà i festeggiamenti con una serie di appuntamenti culturali e rituali aperti a tutta la cittadinanza, in programma tra il 25 e il 29 ottobre 2026.

Il significato della Festa delle Luci e le sue origini

Conosciuta anche come Dipavali o Deepawali (termini che in sanscrito significano letteralmente “fila di lucerne”), la Diwali affonda le radici nella tradizione spirituale induista e simboleggia da sempre il trionfo del bene sulle tenebre, della conoscenza sull’ignoranza e della luce sul male. Le lampade tradizionali accese durante questa ricorrenza evocano un’atmosfera di profonda spiritualità e accoglienza, capace di coinvolgere e affascinare anche chi non appartiene alla comunità induista.

In Italia, grazie alla Legge d’Intesa n. 246 del 31 dicembre 2012, questa ricorrenza riveste lo status di festività religiosa ufficiale, promuovendo il dialogo interreligioso e la conoscenza delle diverse tradizioni spirituali presenti nel Paese.

Il programma degli eventi a Torino

La città di Torino ospiterà una nuova edizione del festival, promosso dall’Unione Induista Torino “Sanjivani” in collaborazione con l’Unione Induista Italiana e con il patrocinio della Circoscrizione 8.

Il primo appuntamento centrale è fissato per oggi domenica 25 ottobre al Polo del ’900, dove si terrà l’intera giornata culturale e rituale, aperta dai saluti istituzionali alle ore 14:30. I festeggiamenti torinesi si concluderanno poi giovedì 29 ottobre alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani dove andrà in scena uno spettacolo di musiche e danze tradizionali.

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