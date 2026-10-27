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Calcio, Serie A: finale amaro per i granata, Torino-Como finisce 1 a 3
I tre gol del Como arrivano tutti in dieci minuti: così ribaltano la partita contro il Toro
TORINO – Lo stadio Olimpico Grande Torino ha ospitato il match Torino-Como, gara valida per la 9a giornata del campionato Serie A Enilive. Partita terminata con il punteggio di 1-3.
Buona partita del Toro nel primo tempo con i granata che passano in vantaggio con Adams. Nella ripresa le reti di Ramon, Nico Paz e Baturina nei minuti finali ribaltano completamente la partita.
Il Como sale a 20 punti, il Torino rimane a 13.
Tabellino
Reti: pt 24’ Adams, st 36’ Ramon, st 42’ Paz, st 45’+2’ Baturina
Ammoniti: st 28’ Belghali
TORINO FC (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali (st 43’ Oristanio), Vlašić, Bragança (st 43’ Ilkhan), Fitz-Jim (st 9’ Gineitis), Cacciamani (st 9’ Patterson); Adams, Simeone (st 29’ Kulenovic). A disposizione: Mascardi, Siviero, Biraghi, Cömert, Aboukhlal, Pellegri, Casadei, Zapata. Allenatore: Abate.
COMO (4-2-3-1): Sanchez; Couto, Kempf, Ramon, Valle (st 25’ Kaiki); Perrone (st 12’ Addai, st 33’ Ricci), Milla (st 33’ Smolcic); Caqueret (st 12’ Baturina), Paz, Da Cunha; Douvikas. A disposizione: Butez, Vigorito, Dossena, Lahdo, Goldaniga, Kambwala, Papaccioli. Allenatore: Fabregas.
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