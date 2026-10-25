Omicidio al Parco Dora a Torino: il giovane aveva 19 anni, resta l’ombra del mistero

TORINO – Tra le piste da skate, i campetti da basket e il viavai di famiglie e sportivi che popolano abitualmente gli spazi verdi, a Parco Dora la vita continua, ma lo shock per quanto accaduto venerdì scorso resta.

Il giovane di appena 19 anni ha perso la vita in seguito a un violento agguato a colpi di arma da taglio ed è piombato esanime al suolo. Due giorni dopo, l’area dell’omicidio si presenta senza transenne, e, mentre la Squadra Mobile e la Polizia Scientifica proseguono nel massimo riserbo le ricerche, il delitto lascia ancora in sospeso molte domande: dall’identità esatta della giovane vittima (la cui origine nordafricana è al vaglio degli inquirenti) fino al movente e all’arma del delitto, con l’assassino al momento ancora irreperibile.

La tragedia deve riaccendere il dibattito sulla sicurezza all’interno della grande area di riconversione industriale lungo la Dora Riparia, e, allo stesso tempo, restituisce le preoccupazioni dei residenti e di chi frequenta assiduamente il parco.

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