Action apre un nuovo store in Piemonte, darà lavoro a 15 persone: ecco dove e quando

COLLEGNO – Aprirà sabato 31 ottobre 2026 in corso Fratelli Cervi, 22, a Collegno il nuovo store Action, la catena di discount non-food. Il negozio sarà aperto dalle 08:45 alle 20:30 dal lunedì al sabato e dalle 09:00 alle 20:00 alla domenica.

Si tratta del quattordicesimo nella provincia di Torino e il trentatreesimo nella regione Piemonte, portando il numero totale di negozi Action in Italia a 261.

Il nuovo negozio

A partire da sabato 31 ottobre, i residenti di Collegno, e dintorni possono godere della Formula Action: una selezione di 6.000 prodotti di buona qualità e sempre più sostenibili di 14 diverse categorie merceologiche (dai giocattoli, all’artigianato, dai prodotti per la casa al giardinaggio, dal bricolage al cibo) al prezzo più basso possibile. Action introduce ogni settimana 150 nuovi prodotti, garantendo un assortimento pertinente che soddisfa diverse esigenze e preferenze. Più di due terzi della totalità dei prodotti costa meno di 2 euro.

Spazioso e facilmente accessibile, il nuovo negozio misura più di 804 metri quadrati. Action ha assunto un team di 15 colleghi per gestire il negozio.

La sostenibilità

Action investe costantemente nella qualità dei prodotti e nella sostenibilità, riducendo attivamente le emissioni a effetto serra delle proprie attività. Tra le iniziative adottate, rientrano l’eliminazione degli allacciamenti del gas nei propri store entro la fine del 2024 e l’uso di illuminazione a LED in tutti i negozi.

Inoltre, vengono adottati standard chiari per la fornitura e l’approvvigionamento.

I prodotti vengono ottimizzati riducendone l’impronta di carbonio e migliorandone la circolarità. Esempi includono tutti i prodotti in cotone a marchio Action e a marchio generico, provenienti da fonti sostenibili: il 99% nell’ambito del programma Better Cotton e il restante 1% come cotone biologico. Il 100% del legno utilizzato nei nostri prodotti proviene da foreste gestite in modo sostenibile, certificate FSC® o PEFC. Tutto il cacao utilizzato nei prodotti a marchio Action è certificato Fairtrade dal 2022.

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