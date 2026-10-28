Caffarel compie 200 anni: due secoli di storia e il leggendario gianduiotto

LUSERNA SAN GIOVANNI – La storica azienda piemontese Caffarel celebra i suoi primi 200 anni dalla fondazione, avvenuta a Torino nel 1826, confermandosi a pieno titolo come una delle realtà di riferimento del cioccolato europeo e una straordinaria ambasciatrice della qualità piemontese nel mondo.

Per festeggiare questo traguardo d’eccezione, lo stabilimento di Luserna San Giovanni ha aperto le porte a istituzioni, esponenti del mondo industriale, giornalisti e creator. La giornata celebrativa ha offerto agli ospiti un viaggio immersivo tra passato e futuro, scandito dalla visita ai reparti produttivi, dallo svelamento di una targa commemorativa e da un percorso nel museo aziendale, dove antiche confezioni e immagini d’epoca custodiscono l’evoluzione di un marchio leggendario.

Dal 1865 il mito del Gianduiotto

Il simbolo per eccellenza della storia Caffarel resta il Gianduiotto, nato nel 1865 dall’intuizione di unire il cacao alle pregiate nocciole del territorio. Un capolavoro della confetteria che ancora oggi viene lavorato seguendo l’antico e rigoroso metodo dell’estrusione, utilizzando esclusivamente Nocciole Piemonte IGP. Un’eccellenza tutelata nel tempo: prima con la registrazione del marchio storico nel 1972 e, più recentemente, nel 2022, con il prestigioso riconoscimento di Marchio Storico di Interesse Nazionale.

La svolta globale nel Gruppo Lindt e i nuovi investimenti

Dal 1997 l’azienda fa parte del colosso svizzero Lindt & Sprüngli, un matrimonio industriale che ha saputo sostenere i volumi e lo sviluppo internazionale preservando intatte l’identità e le tecniche artigianali originarie. I numeri parlano chiaro: negli ultimi cinque anni il sito produttivo di Luserna San Giovanni ha raddoppiato i volumi, un traguardo spinto anche dai forti investimenti nel centro di tostatura delle nocciole inaugurato nel 2024 e successivamente ampliato.

Oggi lo stabilimento piemontese rappresenta un hub strategico a livello globale: il 70% della produzione è destinato ai mercati esteri e le prelibatezze Caffarel sono distribuite in ben 49 Paesi. Ma il bicentenario non rappresenta un traguardo conclusivo, bensì il trampolino di lancio per una nuova fase di espansione. A partire dal 2027, infatti, Luserna San Giovanni ospiterà una nuovissima linea dedicata alla produzione mondiale del celebre Choco Wafer Lindt, garantendo un ulteriore incremento della capacità produttiva e nuovi posti di lavoro sul territorio.

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