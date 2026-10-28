Tornano le porte da calcetto ai campi del Ruffini, Torino stanzia 400 mila euro anche per il Regaldi

TORINO – I campi da calcetto del parco Ruffini si preparano a un intervento di manutenzione e miglioramento delle strutture. La Giunta comunale di Torino ha approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria dei campi da calcio di viale Bistolfi, con l’installazione di nuove porte da calcetto a cinque progettate per garantire maggiore sicurezza e resistenza.

L’intervento rientra in un progetto più ampio da 400mila euro complessivi, che comprende anche lavori all’impianto sportivo Regaldi, in via Monteverdi 4. La proposta è stata presentata dall’assessore comunale allo Sport Domenico Carretta.

Nuove porte da calcetto nei campi del Ruffini

La parte dell’intervento che riguarda il parco Ruffini si concentra sulla sostituzione e sul miglioramento delle porte utilizzate per il calcetto a cinque. Le nuove strutture saranno progettate per resistere agli urti violenti, saranno dotate di sistemi antiribaltamento e avranno caratteristiche pensate per contrastare gli atti vandalici.

L’obiettivo è migliorare le condizioni di sicurezza di uno spazio sportivo utilizzato per il gioco e l’attività fisica, attraverso attrezzature più resistenti e adatte all’utilizzo sui campi da calcetto.

Il progetto si inserisce nelle attività di manutenzione degli impianti sportivi cittadini, con particolare attenzione alle strutture di quartiere frequentate da cittadini, giovani e associazioni.

Altri interventi all’impianto sportivo Regaldi

Una parte dei 400mila euro sarà destinata all’impianto sportivo Regaldi, in via Monteverdi 4. In questo caso, il programma dei lavori comprende il rifacimento della pavimentazione del campo da tennis, l’adeguamento alle norme antincendio e la riqualificazione degli spogliatoi e degli spazi di servizio.

Sono inoltre previsti interventi sulle reti esterne di raccolta delle acque di scarico, sul campo da calcio in erba naturale e la realizzazione di opere di drenaggio.

Investimento da 400mila euro nel programma delle opere pubbliche

«Sono interventi che confermano la nostra attenzione verso gli impianti sportivi di quartiere, che rappresentano un punto di riferimento fondamentale per la comunità, i giovani e le associazioni locali», dichiara l’assessore allo Sport Domenico Carretta.

Secondo l’assessore, investire nella manutenzione e nel miglioramento delle strutture significa garantire spazi più sicuri, moderni e accessibili, valorizzando luoghi di aggregazione nei quali lo sport contribuisce alla vita della comunità.

L’investimento complessivo di 400mila euro è inserito nel Programma triennale delle opere pubbliche 2026-2028. Il finanziamento sarà assicurato attraverso un mutuo da richiedere nel corso del 2026.

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