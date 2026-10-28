Collegio Einaudi di Torino, novant’anni di storia tra cultura, merito e diritto allo studio

C’è una parte della storia di Torino che si può raccontare attraverso le vite degli studenti che hanno attraversato le sue università, i suoi laboratori, le sue biblioteche e le sue residenze. Tra queste ultime, un posto particolare spetta al Collegio Universitario Renato Einaudi, un’istituzione che da oltre novant’anni accompagna la formazione di migliaia di giovani, coniugando ospitalità, merito, crescita culturale e attenzione alle condizioni economiche delle famiglie.

La sua storia comincia nel 1935, quando nasce la Casa dello Studente. Da allora il Collegio ha attraversato la guerra, la ricostruzione, il boom economico, le trasformazioni della società italiana e i cambiamenti dell’università, evolvendosi da struttura destinata principalmente all’accoglienza degli studenti fuori sede a comunità formativa capace di affiancare al percorso accademico esperienze di crescita personale e collettiva.

Le origini nel 1935: una casa per gli studenti universitari

Il primo capitolo della storia del Collegio si apre nel 1935, quando viene istituito il Consorzio Casa dello Studente. La sede originaria è in via Galliari 30, nel quartiere San Salvario, in un edificio destinato a diventare il cuore storico dell’istituzione. In un’epoca in cui trasferirsi in un’altra città per frequentare l’università rappresentava un impegno economico considerevole, disporre di un alloggio adeguato era una condizione fondamentale per poter proseguire gli studi.

La Casa dello Studente nasce con questa funzione: offrire una sistemazione ai giovani universitari, creando le condizioni per consentire loro di concentrarsi sulla formazione.

L’edificio di via Galliari, progettato dall’architetto Ferruccio Grassi e realizzato nel 1936, è anche un significativo esempio di architettura razionalista applicata all’edilizia universitaria. La regolarità delle aperture, il rivestimento in klinker e il loggiato superiore caratterizzano una costruzione concepita fin dall’origine per ospitare studenti.

La struttura, successivamente ampliata e rinnovata, è ancora oggi parte del Collegio ed è conosciuta come Sezione Valentino.

Renato Einaudi, l’uomo che trasformò il Collegio

La svolta decisiva arriva nel secondo dopoguerra, grazie al professor Renato Einaudi, matematico e docente universitario, nipote di Luigi Einaudi, futuro presidente della Repubblica.

Nato a Torino il 4 luglio 1909, Renato Einaudi si laurea in Fisica nel 1931 e intraprende una carriera accademica che lo porterà a insegnare in diversi atenei italiani, tra cui quelli di Messina, Modena, Torino e Pisa.

Nel 1945 viene nominato commissario per l’amministrazione straordinaria del Consorzio Casa dello Studente. È in questa fase che prende forma una visione destinata a caratterizzare profondamente l’identità dell’istituzione.

Per Renato Einaudi, il Collegio non deve limitarsi a fornire un letto e un luogo in cui studiare. Deve diventare uno strumento per valorizzare il talento, offrendo opportunità concrete a giovani capaci che non dispongono delle risorse economiche necessarie per affrontare gli studi universitari lontano da casa.

Nei primi decenni di attività, gli studenti vengono ospitati gratuitamente e, in diversi casi, ricevono anche un contributo economico sotto forma di presalario. Il sostegno è reso possibile grazie alle risorse raccolte attraverso finanziatori privati.

L’obiettivo è semplice e ambizioso: fare in modo che le possibilità di un giovane non dipendano esclusivamente dalle condizioni economiche della famiglia di provenienza.

È una concezione del diritto allo studio che mette al centro la persona e il merito, anticipando temi che diventeranno sempre più importanti nel dibattito sull’accesso all’istruzione superiore.

Dal dopoguerra agli anni Sessanta: la crescita delle residenze

Nel 1950 l’ente assume la denominazione di Collegio Universitario e Renato Einaudi ne diventa direttore. Comincia così una stagione di espansione che trasforma progressivamente una singola residenza in una struttura articolata su più sedi.

Nel 1954 viene ampliata la sede storica di via Galliari e viene aperta la Sezione Po, in via Maria Vittoria 39, inizialmente destinata alle studentesse.

La scelta di creare una sezione femminile assume un significato importante in un periodo in cui la partecipazione delle donne all’istruzione superiore, pur in crescita, incontra ancora numerosi ostacoli sociali e culturali.

Nel 1956 arrivano le sedi della Crocetta, in corso Lione 24, e di San Paolo, inizialmente in corso Lione 44 e successivamente trasferita in via Bobbio 3.

Nel 1968 viene realizzata la Sezione Mole Antonelliana, originariamente in via Principe Amedeo 48 e successivamente trasferita nell’attuale sede di via delle Rosine 3.

La crescita delle strutture permette di raggiungere una capacità complessiva di circa 750 posti letto, prevalentemente in camere singole.

Parallelamente si amplia l’offerta dei servizi. Accanto all’ospitalità vengono potenziati la mensa, gli spazi comuni e le attività rivolte alla vita quotidiana degli universitari.

Il Collegio diventa progressivamente una comunità più articolata, nella quale convivono studenti provenienti da differenti regioni italiane e da contesti sociali diversi.

Con l’espansione delle strutture e lo sviluppo degli interventi pubblici per il diritto allo studio, vengono introdotti anche posti a pagamento, mantenendo l’attenzione alle condizioni economiche degli ospiti.

Nel 1962 Renato Einaudi viene nominato presidente. Anche dopo il trasferimento all’Università di Pisa, nel 1964, continua a seguire le attività del Collegio, mantenendo la presidenza fino al 1972. Muore a Pisa il 14 settembre 1976.

La sua eredità rimane legata alla convinzione che un collegio universitario debba essere prima di tutto un luogo di formazione umana, oltre che accademica.

Una comunità che cambia insieme alla società

Nel corso della seconda metà del Novecento, il sistema universitario italiano cambia profondamente. Aumenta il numero degli iscritti, si diversificano i percorsi di studio e cresce la mobilità degli studenti.

Anche il Collegio Einaudi deve adeguarsi a queste trasformazioni, rinnovando le proprie strutture e ampliando progressivamente le opportunità offerte agli ospiti.

Le residenze diventano luoghi nei quali non si condivide soltanto uno spazio abitativo, ma anche un’esperienza di vita. La quotidianità universitaria si arricchisce attraverso il confronto tra discipline, provenienze geografiche e sensibilità differenti.

L’apertura alle studentesse, avviata negli anni Cinquanta con la creazione della Sezione Po, costituisce una tappa significativa di un percorso più ampio verso una comunità maggiormente inclusiva. Nel tempo, le sezioni diventano miste e il Collegio rafforza la propria apertura agli studenti internazionali.

Il modello si evolve anche sul piano economico e organizzativo. L’attenzione agli studenti meritevoli provenienti da famiglie con minori disponibilità continua a convivere con un sistema di accesso basato sul rendimento e con forme di contribuzione differenziate.

L’idea di fondo resta quella di costruire una comunità nella quale la qualità della formazione e le opportunità di crescita non siano separate dalla responsabilità sociale.

Da residenza universitaria a collegio di merito

Con il passare dei decenni, il Collegio amplia la propria missione. L’alloggio rimane un elemento essenziale, ma non è più l’unico servizio offerto.

L’esperienza collegiale si arricchisce di attività formative, culturali, linguistiche e di orientamento, pensate per accompagnare gli studenti nello sviluppo di competenze che vanno oltre il percorso accademico tradizionale.

È il passaggio da una concezione prevalentemente residenziale a un modello che considera l’università un’esperienza complessiva, nella quale hanno un ruolo anche la partecipazione alla vita collettiva, la capacità di lavorare con gli altri e l’attenzione ai problemi della società.

Il Collegio Universitario di Torino Renato Einaudi diventa una fondazione privata senza scopo di lucro, riconosciuta come collegio universitario di merito accreditato.

L’accesso e la permanenza sono regolati da criteri che valorizzano il merito accademico, mentre le condizioni economiche concorrono a determinare le agevolazioni previste.

Il Collegio si rivolge agli studenti italiani e stranieri iscritti agli atenei torinesi, in particolare all’Università degli Studi di Torino e al Politecnico di Torino.

La sua identità si fonda su alcuni principi riconoscibili: centralità della persona, laicità, merito, apertura alla società civile, interculturalità e sostenibilità.

Non si tratta soltanto di parole inserite in una dichiarazione di intenti. Sono i valori che collegano la storia dell’istituzione alle esigenze delle nuove generazioni.

Il Collegio Einaudi oggi: cinque residenze e una nuova idea di formazione

Oggi il Collegio Einaudi dispone di cinque residenze universitarie, distribuite in diverse zone di Torino, con una capacità complessiva di quasi 800 posti.

Le sezioni Valentino, Po, Crocetta, San Paolo e Mole Antonelliana costituiscono una rete di spazi abitativi e formativi che accompagna gli studenti durante gli anni dell’università.

Il Collegio continua a investire nel miglioramento delle strutture e nell’ampliamento dei servizi, con l’obiettivo di rispondere alle necessità di una popolazione studentesca sempre più diversificata.

La dimensione internazionale, la sostenibilità, l’innovazione e la formazione trasversale sono diventate componenti importanti della proposta educativa.

In questo contesto, la residenza universitaria non è soltanto una risposta al problema abitativo, particolarmente rilevante in una città universitaria come Torino. È anche uno spazio nel quale sviluppare autonomia, capacità relazionali e consapevolezza del proprio ruolo nella società.

Il Collegio si inserisce così in una riflessione più ampia sul futuro dell’università: la formazione delle nuove generazioni richiede non soltanto conoscenze specialistiche, ma anche occasioni di confronto, esperienze condivise e strumenti per affrontare un mondo in rapida trasformazione.

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