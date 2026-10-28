EuroCup, il Derthona trionfa alla Nova Arena: i Rostock Seawolves ko 86-83

TORTONA – Sul parquet amico della Nova Arena, la Bertram Derthona Tortona si impone con autorità sui Rostock Seawolves, conquistando una vittoria pesantissima nella quinta giornata della regular season di EuroCup.

Al termine di una sfida intensa e giocata con grande determinazione, i bianconeri hanno saputo prendere in mano l’inerzia della contesa, rintuzzando i tentativi di rimonta della compagine tedesca e blindando il successo nel finale.

Una prova di maturità e carattere che conferma la crescita dei leoni tortonesi in Europa, regalando ai tifosi presenti sugli spalti una splendida serata di sport e un trionfo che dà ulteriore slancio al cammino europeo del club.

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