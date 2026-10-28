Seguici su

CronacaTorino

Avevano droga di ogni tipo in casa, sequestrate 20 piantine di cannabis e oltre 3mila euro

In casa avevano marijuana, hashish, anfetamina, ecstasy e tusi, conosciuta anche come «cocaina rosa».
Gabriele Farina

Pubblicato

8 secondi fa

il

Aggiungi Quotidiano Piemontese come Fonte preferita su Google

LANZO TORINESE – Un’abitazione trasformata, secondo gli investigatori, in un punto di riferimento per lo spaccio di sostanze stupefacenti, con una piccola coltivazione di cannabis e diverse tipologie di droga. È quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione di Lanzo Torinese durante una perquisizione che ha portato all’arresto di un uomo di 30 anni e alla denuncia a piede libero della compagna di 28 anni.

Per approfondire:

Entrambi sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La perquisizione nell’abitazione della coppia

L’operazione è scattata nei giorni scorsi, quando i militari hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione della coppia. Il trentenne risulta residente a Coassolo, mentre la compagna di 28 anni è residente a Rivoli.

Nel corso dei controlli, i carabinieri hanno trovato 20 piantine di cannabis e un quantitativo significativo di sostanze stupefacenti, tra cui marijuana, hashish, anfetamina, ecstasy e tusi, conosciuta anche come «cocaina rosa».

Marijuana, hashish e droghe sintetiche: cosa è stato sequestrato

Nel dettaglio, i militari hanno sequestrato 195 grammi di marijuana, suddivisa in barattoli, e 128 grammi di hashish. A questi si aggiungono 15 grammi di anfetamina, 0,45 grammi di ecstasy e 1,34 grammi di tusi, un composto sintetico commercializzato con il nome di cocaina rosa, la cui composizione può variare.

Oltre alle sostanze stupefacenti e alle piantine, i carabinieri hanno trovato e sequestrato 3.110 euro in contanti, somma che, secondo l’ipotesi investigativa, potrebbe essere riconducibile ai proventi dell’attività di spaccio.

Al termine dell’operazione, il trentenne è stato arrestato, mentre la compagna è stata denunciata a piede libero. Le contestazioni dovranno essere accertate nelle successive fasi del procedimento giudiziario.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *