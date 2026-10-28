Avevano droga di ogni tipo in casa, sequestrate 20 piantine di cannabis e oltre 3mila euro

LANZO TORINESE – Un’abitazione trasformata, secondo gli investigatori, in un punto di riferimento per lo spaccio di sostanze stupefacenti, con una piccola coltivazione di cannabis e diverse tipologie di droga. È quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione di Lanzo Torinese durante una perquisizione che ha portato all’arresto di un uomo di 30 anni e alla denuncia a piede libero della compagna di 28 anni.

Entrambi sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La perquisizione nell’abitazione della coppia

L’operazione è scattata nei giorni scorsi, quando i militari hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione della coppia. Il trentenne risulta residente a Coassolo, mentre la compagna di 28 anni è residente a Rivoli.

Nel corso dei controlli, i carabinieri hanno trovato 20 piantine di cannabis e un quantitativo significativo di sostanze stupefacenti, tra cui marijuana, hashish, anfetamina, ecstasy e tusi, conosciuta anche come «cocaina rosa».

Marijuana, hashish e droghe sintetiche: cosa è stato sequestrato

Nel dettaglio, i militari hanno sequestrato 195 grammi di marijuana, suddivisa in barattoli, e 128 grammi di hashish. A questi si aggiungono 15 grammi di anfetamina, 0,45 grammi di ecstasy e 1,34 grammi di tusi, un composto sintetico commercializzato con il nome di cocaina rosa, la cui composizione può variare.

Oltre alle sostanze stupefacenti e alle piantine, i carabinieri hanno trovato e sequestrato 3.110 euro in contanti, somma che, secondo l’ipotesi investigativa, potrebbe essere riconducibile ai proventi dell’attività di spaccio.

Al termine dell’operazione, il trentenne è stato arrestato, mentre la compagna è stata denunciata a piede libero. Le contestazioni dovranno essere accertate nelle successive fasi del procedimento giudiziario.

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