SportTorino
Calcio Serie A, Marassi stregato: il Genoa stende la Juventus 2-0
È già la terza sconfitta in campionato
GENOVA – Serata da incubo per la Juventus nel turno infrasettimanale di Serie A. Al “Luigi Ferraris”, il Genoa di Daniele De Rossi disputa una gara perfetta e supera i bianconeri per 2-0, infliggendo alla Vecchia Signora un ko pesantissimo nella corsa alla zona Champions League.
La partita si decide nel primo tempo grazie a un micidiale uno-due rossoblù: sblocca le marcature Ehizibue al 12′, poi al 28′ Tommaso Baldanzi cala il raddoppio fulminando Vicario su assist di Vitinha. Nella ripresa la reazione degli uomini di Luciano Spalletti è sterile e inconcludente, ben arginata dalla solida retroguardia ligure. Nel finale i bianconeri sbattono anche contro la sfortuna, cogliendo una traversa clamorosa con una punizione di Koopmeiners a tempo scaduto.
Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese