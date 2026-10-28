Metropolitana di Torino, dall’8 novembre torna l’orario completo: servizio fino alle 0.30

TORINO – Da domenica 8 novembre la metropolitana di Torino torna all’orario completo di servizio, con il ripristino delle corse serali fino alle 0.30 dalla domenica al giovedì, escluso il lunedì. Si conclude così la rimodulazione introdotta nel maggio 2023 per consentire i lavori di ammodernamento del sistema di segnalamento e controllo della Linea 1.

Il ritorno al normale orario rappresenta un passo importante per chi utilizza la metro per spostarsi in città, soprattutto nelle ore serali, per motivi di lavoro, studio o svago.

Metropolitana di Torino, i nuovi orari dall’8 novembre

Con il ripristino dell’orario completo, il servizio della Linea 1 seguirà questa programmazione:

Da martedì a giovedì, domenica e festivi: servizio fino alle 0.30, con ultime partenze dai capolinea Fermi e Bengasi alle 24.

Venerdì e sabato: servizio fino all’1.30, con ultime partenze dai capolinea all’1.

Lunedì: servizio fino alle 22.

Gli orari del venerdì, del sabato e del lunedì rimangono quindi invariati. La principale novità riguarda il ritorno alle corse serali complete negli altri giorni della settimana, con un servizio più esteso per chi deve rientrare a casa in tarda serata.

Lo Russo: «Manteniamo l’impegno con chi usa ogni giorno la metropolitana»

Il ritorno all’orario completo era un impegno assunto dalla Città nei confronti dei passeggeri. A sottolinearlo è il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, che evidenzia l’importanza di poter contare sul trasporto pubblico anche nelle ore serali.

«Il ritorno all’orario completo è una bella notizia per Torino, attesa da tante persone che ogni giorno scelgono il trasporto pubblico per spostarsi, lavorare, studiare e vivere la città anche nelle ore serali», commenta il primo cittadino, ringraziando i torinesi per la pazienza dimostrata durante il periodo dei disagi.

Lo Russo guarda anche ai prossimi interventi per potenziare la Linea 1. La Città ha infatti chiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti i finanziamenti per acquistare nuovi treni e, insieme ai Comuni di Collegno, Grugliasco e Rivoli, ha sollecitato ulteriori risorse per completare il prolungamento della metropolitana fino a Cascine Vica.

Nuovi treni e prolungamento fino a Cascine Vica

Per migliorare ulteriormente il servizio, Torino ha presentato al Ministero una richiesta di finanziamento per l’acquisto di 12 nuovi treni, compatibili con il sistema di segnalamento digitale CBTC.

L’investimento stimato è di circa 150 milioni di euro, ai quali dovranno aggiungersi le risorse necessarie per gli interventi accessori e complementari.

Un altro obiettivo riguarda il prolungamento della Linea 1 da Fermi a Cascine Vica. Per completare l’opera, la Città di Torino e i Comuni di Collegno, Grugliasco e Rivoli hanno chiesto al Governo i finanziamenti integrativi necessari.

Il prolungamento è considerato strategico per rafforzare i collegamenti tra il capoluogo e i centri della cintura ovest, ampliando le possibilità di spostamento per residenti, lavoratori e studenti.

Anche l’assessora comunale alla Mobilità e ai Trasporti, Chiara Foglietta, sottolinea l’importanza del servizio nelle ore serali, soprattutto per chi lavora su turni, frequenta l’università o sceglie di lasciare l’auto a casa.

La mobilità serale, osserva Foglietta, è una componente della qualità e della sicurezza del trasporto pubblico. Su questo fronte la Città continuerà a lavorare con GTT e Infra.To, guardando anche alla futura Linea 2, che sarà dotata fin dall’origine di un sistema di automazione di nuova generazione.

Perché la metropolitana aveva ridotto l’orario serale

La rimodulazione del servizio era stata introdotta il 2 maggio 2023 per consentire gli interventi di ammodernamento del sistema di segnalamento e controllo della Linea 1.

I lavori, curati da Infra.To, hanno riguardato il passaggio dalla tecnologia VAL al nuovo sistema digitale CBTC, destinato a modernizzare la gestione della circolazione dei treni.

Durante il periodo di limitazione delle corse serali è stato attivo il servizio sostitutivo con gli autobus della linea M1S.

Con il ritorno all’orario completo dall’8 novembre, la metropolitana ripristina quindi la programmazione serale precedente alla rimodulazione, mentre proseguono i progetti per rinnovare i treni e ampliare la rete verso la cintura ovest.

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