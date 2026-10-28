NovaraSport
Serie A1, Maratona amara per la Igor Volley: a Firenze Scandicci la spunta al tie-break (3-2)
La squadra collezione un punto per la classifica della Regular Season
FIRENZE – Niente da fare al Pala BigMat di Firenze per la Igor Gorgonzola Novara. Nel posticipo della quinta giornata di Serie A1 andato in scena questa sera, mercoledì 28 ottobre 2026, le zanzare cedono al tie-break per 3-2 contro la Savino Del Bene Scandicci, al termine di una battaglia intensa ed emozionante durata oltre due ore.
La squadra di Massimo Barbolini sfiora il colpaccio in casa di una delle big del campionato, reduce dalla finale di Supercoppa disputata a testa alta contro Conegliano. Novara combatte colpo su colpo, muove la classifica strappando un punto prezioso su un campo ostico, ma deve infine arrendersi alla maggiore lucidità delle padrone di casa nelle battute finali del quinto set, replicando lo stesso epilogo amaro vissuto anche nel turno precedente.
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