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CronacaTorino

Perde il controllo della supercar a Torino: auto da oltre 100mila euro finisce contro tre vetture

Non si registrano feriti
Chiara Scerba

Pubblicato

5 minuti fa

il

Fonte: il quotidiano Torino Oggi
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TORINO – Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 28 ottobre 2026, in via Ponchielli a Torino, il conducente di una vettura sportiva Lotus del valore superiore a 100mila euro ha perso il controllo, finendo rovinosamente contro tre automobili parcheggiate a margine della carreggiata.

Per approfondire:

L’impatto ha provocato ingenti danni a tutte e quattro le vetture coinvolte e, nello scontro, una Fiat Panda in sosta è rimasta letteralmente sollevata da terra, con le due ruote posteriori in aria adagiate sopra la parte posteriore della supercar.

Nonostante la violenza e la spettacolarità della posizione dei mezzi, si registrano per fortuna solo danni materiali. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale, al lavoro per effettuare i rilievi del caso, mettere in sicurezza la carreggiata e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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