A Venaria Reale arriva lo sharing Dott: 90 monopattini e 75 biciclette a disposizione

VENARIA REALE – Venaria Reale amplia le possibilità di spostamento con un nuovo servizio di micromobilità condivisa. Da lunedì 26 ottobre è attivo il servizio gestito da Dott, con una flotta di 90 monopattini elettrici, 50 biciclette a pedalata assistita e 25 biciclette tradizionali. Il progetto, coordinato dalla Città metropolitana di Torino attraverso un avviso pubblico, avrà una durata di 36 mesi.

L’iniziativa punta a offrire nuove alternative all’auto privata, facilitando gli spostamenti quotidiani di residenti e visitatori e i collegamenti con il trasporto pubblico, i servizi e i luoghi di interesse della città.

Venaria Reale entra nella rete metropolitana dello sharing

Il nuovo servizio si inserisce in un progetto più ampio che coinvolge diversi Comuni dell’area metropolitana torinese. Oltre a Venaria Reale e Torino, partecipano Alpignano, Beinasco, Borgaro Torinese, Collegno, Grugliasco, Mappano, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pianezza, Rivalta di Torino, Rivoli, San Mauro Torinese e Trofarello. A questi si aggiunge Settimo Torinese, dove Dott è già operativo.

La novità principale è la possibilità di utilizzare i mezzi condivisi anche per gli spostamenti tra i Comuni aderenti, attraverso un unico servizio e con criteri di gestione condivisi. L’obiettivo è superare i confini amministrativi e rendere più semplici i tragitti brevi, i percorsi casa-lavoro e casa-studio e i collegamenti di primo e ultimo miglio con il trasporto pubblico.

«L’arrivo di questo nuovo servizio a Venaria Reale rappresenta un’opportunità per ampliare le possibilità di spostamento di cittadini e visitatori, puntando su soluzioni moderne e sostenibili», afferma il sindaco Fabio Giulivi.

«Vogliamo favorire una mobilità sempre più integrata, capace di affiancare il trasporto pubblico e offrire alternative concrete all’utilizzo dell’auto privata, anche per raggiungere i servizi, i luoghi di interesse e le attività commerciali della nostra città», aggiunge il primo cittadino. L’obiettivo, sottolinea Giulivi, è rendere Venaria Reale «sempre più accessibile e attenta alla qualità della vita».

Monopattini elettrici, e-bike e biciclette tradizionali

La flotta messa a disposizione a Venaria Reale comprende tre tipologie di veicoli, pensate per rispondere a esigenze differenti.

I 90 monopattini elettrici sono dotati di targa e di un supporto per lo smartphone con sistema di ricarica integrato, utile per consultare le mappe durante il tragitto.

Le 50 biciclette elettriche a pedalata assistita sono progettate per agevolare gli spostamenti, con particolare attenzione al comfort e alla stabilità. Le batterie potenziate puntano inoltre a garantire una maggiore continuità del servizio e una più ampia disponibilità di mezzi carichi sul territorio. Anche queste biciclette dispongono di un supporto per il telefono con ricarica integrata.

Completano la flotta le 25 biciclette muscolari, cioè prive di assistenza elettrica. Sono dotate di cambio a tre rapporti, cestino e ruote da 26 pollici e rappresentano un’alternativa per chi preferisce pedalare senza ricorrere a un motore.

Parcheggi regolamentati e controlli tramite app

Una parte del progetto riguarda la gestione della sosta e il rispetto dello spazio pubblico. Le aree e i punti in cui è possibile parcheggiare i mezzi vengono individuati in accordo con le amministrazioni comunali e sono indicati nell’app Dott.

La tecnologia integrata nei veicoli impedisce di terminare il noleggio nelle aree non autorizzate. Al termine di ogni corsa, inoltre, gli utenti devono scattare e caricare una fotografia del mezzo parcheggiato, per favorire il rispetto delle regole e contribuire a mantenere ordinati gli spazi pubblici.

I veicoli sono dotati anche di sistemi di localizzazione satellitare, utilizzati per contribuire a prevenire i furti e gestire le limitazioni di velocità. In base alle informazioni fornite dall’operatore, la velocità massima è regolata automaticamente a 20 chilometri orari per i monopattini e a 25 chilometri orari per le biciclette elettriche.

Come utilizzare il servizio Dott a Venaria Reale

Per noleggiare uno dei mezzi è necessario scaricare gratuitamente l’app Dott, disponibile su App Store e Google Play, e creare un profilo personale. Il servizio è riservato agli utenti maggiorenni.

Attraverso l’app è possibile individuare i veicoli disponibili e consultare le aree autorizzate alla sosta. Prima di concludere il noleggio è necessario parcheggiare il mezzo in uno dei punti consentiti e caricare la fotografia richiesta dal sistema.

La nuova flotta resterà operativa per 36 mesi. Per Venaria Reale si tratta di un ulteriore tassello nella costruzione di una rete di mobilità condivisa su scala metropolitana, con l’intento di rendere più agevoli gli spostamenti quotidiani e i collegamenti tra i diversi centri del territorio.

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