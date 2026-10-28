Pfas, Syensqo ferma la produzione di C6O4 a Spinetta Marengo

SPINETTA MARENGO – Syensqo, ex Solvay, annuncia la cessazione della produzione di C6O4 nello stabilimento di Spinetta Marengo,. La decisione arriva in anticipo rispetto alla scadenza del 31 dicembre 2026, fissata nell’ambito del procedimento di rinnovo dell’Autorizzazione integrata ambientale (Aia) del sito.

A rendere possibile l’accelerazione è stato lo sviluppo di una nuova tecnologia di polimerizzazione che, secondo quanto comunicato dall’azienda, consente di produrre la quasi totalità dei fluoropolimeri senza ricorrere ai fluorotensioattivi.

Syensqo: nuova tecnologia per ridurre l’utilizzo di C6O4

Il risultato rappresenta un passaggio significativo per lo stabilimento alessandrino, da anni al centro dell’attenzione per le questioni ambientali legate alla produzione chimica e alla gestione dei Pfas, la famiglia di sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche.

Secondo Syensqo, l’innovazione tecnologica sviluppata consente di abbandonare l’impiego dei fluorotensioattivi nei processi produttivi della quasi totalità dei fluoropolimeri realizzati nel sito. Si tratta di materiali ad alte prestazioni utilizzati in settori strategici, tra cui semiconduttori, energia pulita, sanità e gestione sostenibile delle risorse.

La cessazione della produzione di C6O4 anticipa quindi il termine previsto dal percorso autorizzativo. L’azienda precisa, tuttavia, che il suo utilizzo non scomparirà completamente nell’immediato.

C6O4, resteranno quantità residuali

Syensqo continuerà infatti a utilizzare C6O4 esclusivamente in quantità residuali già presenti all’interno dello stabilimento. Queste rappresentano, secondo la nota aziendale, circa l’1% del volume dei prodotti finiti e riguardano produzioni per le quali, allo stato attuale, non esiste una soluzione tecnologica alternativa.

La distinzione è importante: l’annuncio riguarda la cessazione della produzione di C6O4, mentre l’impiego della sostanza proseguirà in misura limitata per alcune lavorazioni che non possono ancora essere realizzate con tecnologie sostitutive.

L’azienda inquadra il risultato nel proprio programma di miglioramento delle prestazioni ambientali e di gestione responsabile dei Pfas. Un percorso che, sottolinea Syensqo, risponde anche alle aspettative espresse nel corso degli anni dalle istituzioni e dalla comunità locale.

Il rinnovo dell’Aia e l’impegno ambientale

«L’uscita dai fluorotensioattivi è un risultato importante, reso possibile dall’impegno delle nostre persone e dai continui investimenti in ricerca e innovazione», dichiara Francesco Luccisano, country manager Italy di Syensqo.

Il manager sottolinea inoltre il ruolo del rinnovo dell’Autorizzazione integrata ambientale del sito, che definisce il quadro entro il quale proseguire il percorso di miglioramento continuo.

La cessazione anticipata della produzione di C6O4 segna dunque un passaggio nel processo di innovazione tecnologica dello stabilimento di Spinetta Marengo. Per il territorio alessandrino, il tema resta quello della tutela ambientale e della gestione delle sostanze chimiche utilizzate nei processi industriali, con particolare attenzione agli effetti delle attività produttive e agli impegni assunti dall’azienda.

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