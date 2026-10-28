Una gru di un camion urta il ponte tra Savonera e Corso Regina in Tangenziale a Torino

TORINO – Secondo le prime informazioni raccolte da rilievi sul campo, si è verificato uno scontro che ha visto protagonista un autocarro, la cui la gru ha impattato violentemente contro il cavalcavia, danneggiando la struttura di un ponte.

L’evento si è verificato nel tratto compreso tra Savonera e Corso Regina, in direzione Milano. Sul posto è stato immediatamente allestito un cantiere d’urgenza per consentire ai tecnici e alle autorità di effettuare tutte le verifiche statiche e le ispezioni necessarie sulla stabilità del ponte.

La situazione sta causando rallentamenti non solo lungo la tangenziale, ma anche sulla viabilità ordinaria e sulle strade di rientro verso Torino, trasformatesi in un vero e proprio “delirio” per gli automobilisti in transito.

Si attendono comunicazioni ufficiali e aggiornamenti dettagliati da parte degli enti competenti per quantificare i danni e stimare i tempi di ripristino della normale circolazione.

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