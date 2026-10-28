Vetri delle auto in frantumi e furti in serie tra Aurora e Porta Palazzo: arrestato 27enne

TORINO – È finita con un arresto in flagranza l’azione di un uomo di 27 anni, irregolare sul territorio nazionale, bloccato dalla polizia di Stato con l’accusa di furto aggravato continuato.

I fatti

L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte, quando i “Falchi” della Squadra Mobile hanno intercettato una prima segnalazione: un uomo armato di martello aveva appena tentato di danneggiare una vettura in piazza della Repubblica, dandosi poi alla fuga verso corso Giulio Cesare.

Il tempo di stringere il cerchio e perlustrare le strade limitrofe, ed è arrivata una seconda chiamata. Questa volta il teatro dei furti si era spostato in via La Salle, all’angolo con via Carlo Noè. La descrizione del malvivente fornita dai testimoni coincideva perfettamente: un uomo di 27 anni che si allontanava a piedi verso corso XI Febbraio.

Colto sul fatto mentre saccheggiava le auto

La fuga dell’uomo è durata ancora per poco. Gli agenti lo hanno intercettato all’incrocio tra corso XI Febbraio e lungo Dora Savona, mentre si aggirava con fare sospetto tra i veicoli in sosta.

I poliziotti hanno assistito in diretta all’ultimo colpo: il 27enne ha infranto il deflettore di un’automobile per rubare una busta con degli attrezzi da lavoro, ha danneggiato il finestrino di una seconda vettura e, infine, si è introdotto all’interno di una terza macchina. Proprio mentre si trovava nell’abitacolo, le pattuglie di supporto sono entrate in azione, bloccandolo e immobilizzandolo senza dargli via di scampo.

Il bottino e gli attrezzi del mestiere

La perquisizione personale ha permesso di confermare la gravità della situazione. Nello zaino e addosso al giovane gli investigatori hanno trovato tutto l’occorrente per le rapine: un pesante martello in legno lungo circa 25 centimetri (usato per mandare in frantumi i vetri), un cacciavite e diversi coltellini.

Con sé aveva anche la refurtiva accumulata nel corso della notte: portafogli, carte di credito e prepagate intestate ad altre persone, occhiali da sole di marca, uno sport watch, denaro contante, accessori elettronici e altro materiale da lavoro sottratto dai veicoli.

Complessivamente, gli accertamenti successivi hanno permesso di accertare che il 27enne aveva preso di mira tre automobili, saccheggiandole, e ne aveva danneggiate altre quattro nel corso della sua folle maratona notturna.

Il malvivente è stato quindi arrestato e portato in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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