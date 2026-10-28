Violenza in una classe dell’istituto Carlo Grassi: docente aggredito a calci e pugni da uno studente che gli lancia anche una sedia

TORINO – Sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per chiarire le motivazioni che hanno portato a una mattinata di tensione e violenza all’interno dell’istituto superiore Carlo Grassi di Torino, dove un insegnante è stato brutalmente aggredito da uno dei suoi studenti durante l’orario di lezione.

L’aggressione

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il docente sarebbe stato sorpreso e colpito dal giovane con calci e pugni. Non contento, prima che si riuscisse a riportare la calma, l’allievo avrebbe scagliato contro il professore anche una sedia. A lanciare l’allarme è stato un collega dell’insegnante che ha immediatamente contattato il 112 chiedendo l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono giunti nel giro di pochi minuti i carabinieri e i sanitari del 118. Il responsabile del gesto – un alunno minorenne iscritto al secondo anno – è stato preso in consegna dai militari e condotto in caserma per gli accertamenti del caso e le formalità di rito.

Il professore è stato invece trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Bosco di Torino per ricevere le cure necessarie. Fortunatamente, secondo i primi riscontri medici, l’uomo avrebbe riportato ferite lievi.

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