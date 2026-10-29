Ritrovato morto nei boschi sopra Bagneri Paolo Mora, l’80enne scomparso da Vigliano

BIELLA – È stato ritrovato nel pomeriggio di ieri, nei boschi sopra Bagneri, il corpo senza vita di Paolo Mora, pensionato di 80 anni residente a Vigliano Biellese, scomparso dallo scorso 30 settembre.

L’anziano si era allontanato dalla sua abitazione di via Milano per raggiungere i dintorni di Bagneri, una zona che frequentava spesso e dove amava fare escursioni. Non vedendolo rientrare, i familiari avevano iniziato a preoccuparsi. Il figlio aveva successivamente ritrovato la sua Citroën C3 regolarmente parcheggiata a Graglia.

Erano così scattate le ricerche, proseguite per diversi giorni con l’impiego anche di elicotteri e droni. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, però, dell’uomo non era stata trovata alcuna traccia fino al ritrovamento avvenuto oggi.

A recuperare il corpo sono stati i vigili del fuoco, intervenuti con un elicottero. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri. Dopo un primo esame da parte del medico legale, il pubblico ministero di turno avrebbe disposto la restituzione della salma ai familiari attraverso l’impresa funebre.

Restano da chiarire le circostanze della morte dell’anziano, che si era recato nei boschi della zona per una delle escursioni che amava fare abitualmente.

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