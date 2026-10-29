Sciopero generale del 30 ottobre, motivi, manifestazioni e disagi in Piemonte: cosa sapere

TORINO – Venerdì 30 ottobre 2026 sarà una giornata di mobilitazione sindacale in tutta Italia. Lo sciopero generale, proclamato da diverse organizzazioni tra cui USB, Cobas, ADL Cobas, CLAP e SIAL Cobas, punta a richiamare l’attenzione sulle difficoltà economiche dei lavoratori e delle famiglie, sul costo della vita e sulle risorse destinate alla spesa militare.

Anche il Piemonte sarà interessato dalla protesta, con appuntamenti in diverse città e possibili disservizi in alcuni comparti della pubblica amministrazione, della scuola e della sanità. L’effettiva entità dei disagi dipenderà dall’adesione dei lavoratori e dalle comunicazioni dei singoli enti.

I motivi dello sciopero del 30 ottobre

Al centro della mobilitazione ci sono il caro-vita, il mancato recupero del potere d’acquisto e la richiesta di aumenti salariali e pensionistici adeguati all’inflazione. I sindacati promotori chiedono anche interventi per ridurre il peso delle bollette, degli affitti e dei mutui sui bilanci familiari.

Un altro tema centrale è il contrasto a quella che le organizzazioni sindacali definiscono economia di guerra, con la richiesta di ridurre le spese militari e destinare maggiori risorse ai servizi pubblici.

Tra le rivendicazioni figurano inoltre maggiori investimenti in scuola, università, sanità e assistenza, la riduzione generalizzata dell’orario di lavoro, l’introduzione per legge di un salario minimo e il contrasto agli abusi legati agli appalti e al lavoro part-time imposto.

Per il comparto scolastico, i Cobas aggiungono richieste specifiche: un aumento di 300 euro netti mensili per docenti e personale Ata nella prossima tranche contrattuale, il mantenimento dell’attuale tempo scuola negli istituti tecnici e maggiori investimenti nella scuola pubblica.

Le manifestazioni in Piemonte: orari e piazze

Sono diversi gli appuntamenti annunciati per venerdì 30 ottobre in Piemonte. Il calendario delle iniziative può essere aggiornato dagli organizzatori.

Torino: ritrovo alle 9.30 in piazza Palazzo di Città. Il corteo concordato con le autorità attraverserà via Milano e la zona di Porta Palazzo, proseguirà lungo corso Giulio Cesare e si concluderà in piazza Derna.

Novara: appuntamento alle 9.30 in piazza Cavour.

Alba: ritrovo alle 8.30 in piazza Garibaldi.

Cuneo: manifestazione alle 9 in piazza Europa.

Verbania: appuntamento alle 17 in piazza Ranzoni.

A Torino, in vista della manifestazione, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha esaminato il percorso del corteo e le misure da predisporre per la giornata. Sono previste misure di sicurezza per prevenire episodi di vandalismo e situazioni di rischio.

Scuole: possibili lezioni ridotte e variazioni degli orari

Lo sciopero interessa anche il comparto dell’Istruzione e della Ricerca. Nelle scuole piemontesi potrebbero quindi verificarsi riduzioni dell’orario, variazioni delle lezioni o difficoltà nel garantire il normale svolgimento delle attività didattiche.

Non è possibile prevedere in anticipo il livello di adesione del personale di ciascun istituto. Le famiglie sono invitate a verificare le circolari pubblicate dalle singole scuole, che comunicano le informazioni disponibili sull’organizzazione del servizio.

Sono comunque previsti i servizi minimi essenziali secondo le disposizioni applicabili.

Sanità: garantite emergenze e urgenze

La mobilitazione riguarda anche il personale sanitario. L’Asl TO4 ha comunicato che, nella giornata di venerdì 30 ottobre, alcune prestazioni potrebbero non essere garantite a causa dello sciopero.

Saranno comunque assicurati i servizi di emergenza e urgenza. Per visite, prestazioni ambulatoriali e altri servizi programmati è opportuno controllare gli eventuali avvisi della propria azienda sanitaria, senza dare per scontata la cancellazione degli appuntamenti.

Trasporti: sciopero ferroviario differito, attenzione agli aggiornamenti

Per chi deve spostarsi in Piemonte, la distinzione più importante riguarda il trasporto ferroviario.

Lo sciopero nazionale dei lavoratori ferroviari inizialmente previsto dalle 21 di giovedì 29 ottobre alle 20.59 di venerdì 30 ottobre è stato differito ad altra data dopo la precettazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Trenord ha comunicato che i treni dovranno quindi circolare secondo l’orario ufficiale.

Questo significa che lo sciopero ferroviario originariamente annunciato non deve essere considerato confermato per venerdì 30 ottobre. È comunque consigliabile consultare i canali ufficiali delle imprese ferroviarie prima di partire, soprattutto in caso di aggiornamenti dell’ultima ora.

Per autobus, tram e metropolitana, invece, è necessario fare riferimento agli avvisi delle singole aziende. Non è corretto estendere automaticamente ai servizi di trasporto pubblico locale le informazioni relative ai treni: eventuali variazioni devono essere verificate attraverso le comunicazioni dei gestori.

Possibili limitazioni negli uffici pubblici

Lo sciopero può avere ripercussioni anche sugli uffici della pubblica amministrazione. Il Comune di Torino ha segnalato possibili limitazioni ai servizi demografici per l’intera giornata del 30 ottobre.

Anche la Camera di commercio di Torino ha annunciato una possibile riduzione delle attività, precisando che saranno comunque garantiti alcuni servizi essenziali legati alle scadenze di legge.

Per evitare spostamenti inutili, è consigliabile verificare preventivamente l’apertura degli sportelli e le modalità di erogazione dei servizi di cui si ha bisogno.

La giornata del 30 ottobre si annuncia quindi caratterizzata soprattutto dalle manifestazioni sindacali e dalle possibili ripercussioni sui servizi pubblici. Per conoscere la situazione effettiva in Piemonte sarà importante seguire gli aggiornamenti delle scuole, delle aziende sanitarie, degli enti pubblici e dei gestori dei trasporti.

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