Alessandro Cruto, il genio torinese dimenticato che inventò una lampadina migliore di quella di Edison

TORINO – C’è una storia tutta piemontese che illumina – in senso letterale – il mondo moderno, ma che per troppo tempo è rimasta in ombra. È la storia di Alessandro Cruto, nato a Piossasco nel 1847, un autodidatta visionario che riuscì a realizzare una delle prime lampadine a incandescenza della storia, contendendo il primato al più celebre Thomas Edison.

Il sogno dei diamanti e l’ossessione per il carbonio

La parabola di Cruto comincia lontano dalla luce elettrica. Figlio di un capomastro, cresce in una famiglia modesta ma sviluppa presto una passione travolgente per la scienza. Frequenta corsi di architettura a Torino, ma sono la fisica e la chimica a conquistarlo davvero. Il suo sogno? Trasformare il carbonio in diamanti, un’idea a metà tra scienza e alchimia che lo porterà a sperimentare instancabilmente nel suo laboratorio domestico.

Nel 1872 apre un piccolo laboratorio a Piossasco e, dopo anni di tentativi, riesce a ottenere sottili filamenti di grafite purissima partendo dall’etilene. Non ha ancora trovato il diamante artificiale, ma ha in mano qualcosa di altrettanto rivoluzionario.

La nascita della lampadina “più avanzata”

La svolta arriva nel 1880. Il 4 marzo, nei laboratori dell’Università di Torino, Cruto accende la sua prima lampadina a incandescenza. È un momento storico: la sua invenzione arriva appena cinque mesi dopo il brevetto di Edison.

Ma c’è un dettaglio fondamentale: la lampadina di Cruto è, sotto molti aspetti, migliore. Il filamento in grafite garantisce una luce più bianca e una durata nettamente superiore rispetto a quella americana, che tendeva invece a emettere una luce giallastra e meno stabile.

Il suo metodo, basato sulla deposizione di carbonio su sottili fili di platino e sulla successiva sublimazione, rappresenta una delle innovazioni più avanzate dell’epoca nel campo dell’illuminazione elettrica.

Il successo internazionale e la fabbrica di Alpignano

Negli anni successivi, Cruto porta la sua invenzione nelle grandi esposizioni internazionali. A Monaco nel 1882 e a Torino nel 1884 ottiene un successo straordinario: la sua lampadina conquista il pubblico e gli investitori, tanto da essere esportata in Francia, Svizzera, Cuba e Stati Uniti.

Nel 1885-1886 fonda ad Alpignano una fabbrica capace di produrre fino a 1000 lampadine al giorno: un’impresa industriale notevole per l’epoca.

Per un breve periodo, il Piemonte diventa uno dei centri mondiali dell’illuminazione elettrica.

Il limite: genio senza industria

Eppure, proprio qui emerge la differenza decisiva tra Cruto ed Edison. Se l’inventore americano seppe trasformare la sua intuizione in un impero industriale, Cruto rimase prima di tutto uno scienziato, più interessato alla perfezione tecnica che al profitto.

La mancanza di finanziatori solidi e di una strategia imprenditoriale efficace impedì alla sua invenzione di imporsi su scala globale. I contrasti con i soci lo portarono ad abbandonare la fabbrica nel 1889, segnando l’inizio del declino della sua esperienza industriale.

Un finale amaro

Dopo aver lasciato l’azienda, Cruto torna alle sue passioni originarie: esperimenti sull’energia e nuovi progetti, tra cui una curiosa “mosca elettrica”, una sorta di antenato dei droni.

Ma il mondo ormai ha preso un’altra direzione. Il suo nome scivola lentamente nell’oblio.

Muore a Torino nel 1908, quasi dimenticato, nonostante il contributo fondamentale dato alla storia della tecnologia.

Una luce che resta

Oggi la figura di Alessandro Cruto è stata in parte riscoperta. La sua lampadina, più efficiente e più “pulita” rispetto a quella di Edison, rappresenta uno dei momenti più alti dell’ingegno scientifico italiano dell’Ottocento.

La sua storia è quella di un genio che ha saputo vedere oltre il proprio tempo, ma che non è riuscito a trasformare l’invenzione in potere economico. Una parabola affascinante e, in fondo, profondamente umana: quella di un uomo che inseguiva diamanti e finì per regalare al mondo la luce.

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