Amedeo Avogadro, lo scienziato torinese che ha cambiato la chimica

TORINO – Amedeo Avogadro è uno degli scienziati italiani più importanti nella storia della fisica e della chimica. Nato a Torino il 9 agosto 1776, formulò un’ipotesi destinata a diventare uno dei principi fondamentali della scienza moderna: a parità di temperatura e pressione, volumi uguali di gas diversi contengono lo stesso numero di molecole.

Una scoperta che oggi porta il suo nome e che è entrata nei libri di scuola di tutto il mondo. Eppure, durante la sua vita, le sue intuizioni non furono accolte immediatamente dalla comunità scientifica.

vogadro trascorse gran parte della propria carriera tra Torino e Vercelli, dedicandosi alla ricerca e all’insegnamento con uno stile riservato, lontano dalla notorietà che avrebbe conquistato dopo la morte.

Dalla laurea in legge alla passione per la scienza

Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro, questo il suo nome completo, nacque in una famiglia dell’aristocrazia piemontese. Il padre, Filippo Avogadro, conte di Quaregna e Cerreto, ricoprì importanti incarichi nell’amministrazione e nella magistratura sabauda. Seguendo la tradizione familiare, Amedeo intraprese gli studi giuridici e conseguì la laurea in diritto nel 1796.

Per qualche tempo esercitò la professione legale e lavorò negli uffici pubblici. La sua vera vocazione, tuttavia, era un’altra. All’inizio dell’Ottocento cominciò ad approfondire la matematica e la fisica, interessandosi in particolare ai fenomeni elettrici e alle nuove teorie che stavano trasformando la conoscenza scientifica.

Fu un percorso non scontato per un uomo della sua epoca, quando la ricerca scientifica non costituiva ancora una professione strutturata come quella che conosciamo oggi. Avogadro costruì progressivamente le proprie competenze, entrando in contatto con l’ambiente accademico torinese e con le ricerche che si stavano sviluppando in Europa.

La legge di Avogadro: l’intuizione del 1811

Il periodo più importante per la ricerca di Avogadro fu quello trascorso a Vercelli, dove dal 1809 insegnò matematica e fisica. Fu qui che elaborò l’ipotesi destinata a renderlo celebre, pubblicata nel 1811 in una memoria dal titolo Essai d’une manière de déterminer les masses relatives des molécules élémentaires des corps, et les proportions selon lesquelles elles entrent dans ces combinaisons.

Il suo ragionamento partiva dagli studi del chimico e fisico francese Joseph Louis Gay-Lussac, che aveva osservato come i gas reagissero tra loro secondo semplici rapporti di volume. Avogadro intuì che queste regolarità potevano essere spiegate considerando il numero di particelle contenute nei gas.

La sua ipotesi stabiliva che volumi uguali di gas diversi, nelle stesse condizioni di temperatura e pressione, contengono lo stesso numero di molecole.

La novità era fondamentale. Per spiegare le reazioni chimiche, infatti, non bastava conoscere le quantità delle sostanze coinvolte: occorreva comprendere come fossero organizzate le particelle che le componevano. Avogadro contribuì a chiarire la distinzione tra atomi e molecole, un passaggio decisivo per lo sviluppo della chimica moderna.

Perché la scoperta non fu riconosciuta subito

Nonostante la portata dell’intuizione, la comunità scientifica non accolse immediatamente la teoria di Avogadro. Le sue idee si scontravano con interpretazioni allora diffuse sulla struttura della materia e con difficoltà nel distinguere correttamente atomi e molecole.

Per anni, il suo contributo rimase ai margini del dibattito scientifico internazionale. Lo stesso Avogadro continuò a lavorare, approfondendo i rapporti tra fisica e chimica e cercando di dare una spiegazione coerente ai fenomeni osservati.

La svolta arrivò dopo la sua morte. Nel 1860, quattro anni dopo la scomparsa dello scienziato, il chimico italiano Stanislao Cannizzaro contribuì a rilanciare le sue idee durante il Congresso internazionale di chimica di Karlsruhe, in Germania. Il confronto favorì una maggiore diffusione dell’ipotesi di Avogadro e della distinzione tra atomi e molecole.

Il riconoscimento del suo ruolo nella storia della scienza fu quindi progressivo: un esempio di come un’intuizione possa precedere di decenni gli strumenti teorici e il consenso necessari per affermarsi.

Il legame con Torino e l’Università

La storia di Avogadro è strettamente legata a Torino, la città in cui nacque, studiò e trascorse gran parte della propria vita. Nel 1814 ottenne la cattedra di fisica sublime all’Università di Torino, un insegnamento dedicato alla fisica matematica.

La cattedra venne soppressa nel 1822, nel clima politico successivo ai moti del 1821. Fu ripristinata nel 1832 e, dopo una parentesi durante la quale venne affidata al matematico francese Augustin-Louis Cauchy, tornò ad Avogadro nel 1834. Lo scienziato mantenne l’incarico fino al 1850, quando lasciò volontariamente l’insegnamento.

Accanto alla ricerca e alla didattica, svolse anche incarichi pubblici. Ebbe un ruolo nella Commissione pesi e misure e contribuì all’introduzione del sistema metrico-decimale in Piemonte, partecipando così alla modernizzazione delle pratiche scientifiche e amministrative.

Morì a Torino il 9 luglio 1856. Nel 1857 gli venne dedicato un busto all’Università; nel 1911, in occasione del centenario della pubblicazione della sua opera più celebre, fu inaugurato in città un monumento realizzato dallo scultore Pietro Canonica.

Il numero di Avogadro, una costante fondamentale

Il nome dello scienziato torinese è legato anche al numero di Avogadro, una delle costanti fondamentali della chimica.

Oggi il suo valore è definito esattamente come:

6,02214076 × 10²³

Entità elementari contenute in una mole

In termini semplici, una mole è una quantità di sostanza che contiene circa 602 mila miliardi di miliardi di particelle, che possono essere atomi, molecole, ioni o altre entità elementari.

Questa unità di misura permette ai chimici di collegare il mondo microscopico delle particelle alle quantità di materia che possono essere pesate e misurate in laboratorio. Il numero di Avogadro è quindi essenziale per calcolare le proporzioni delle reazioni chimiche e determinare la quantità di sostanze necessarie per ottenere un composto.

È importante precisare che Avogadro non determinò personalmente il valore numerico oggi associato alla costante: il suo nome è stato legato successivamente a questa grandezza, in omaggio al ruolo fondamentale della sua ipotesi nello sviluppo della teoria atomico-molecolare.

Un protagonista della scienza nato a Torino

Amedeo Avogadro non fu soltanto l’autore di una legge studiata ancora oggi nelle scuole e nelle università. Fu uno scienziato che contribuì a cambiare il modo di interpretare la materia, mettendo in relazione osservazioni sperimentali, ragionamento matematico e modelli teorici.

La sua vicenda racconta anche un pezzo della storia culturale di Torino: una città che, tra Settecento e Ottocento, sviluppò istituzioni accademiche e scientifiche importanti e che vide nascere una figura destinata a lasciare un segno nella ricerca internazionale.

Il fatto che le sue intuizioni siano state comprese pienamente soltanto dopo molti anni non riduce la portata del suo lavoro. Al contrario, rende ancora più significativo il contributo di un uomo che seppe individuare, con largo anticipo, uno dei principi su cui si fonda la comprensione moderna della materia.

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