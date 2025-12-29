Quali sono i 10 luoghi più strani, curiosi e insoliti da vedere in Piemonte

TORINO – Il Piemonte è terra di bellezze artistiche e paesaggistiche. Ci sono però alcuni luoghi che meritano un’attenzione particolare per le loro caratteristiche insolite o cuorise. Abbiamo provato a fare un elenco dei 10 luoghi più strani, curiosi e insoliti del Piemonte.

Naturalmente si tratta di un elenco per nulla esaustivo e vi invitiamo a dirci nei commenti quali sono i luoghi strani del piemonte che aggiungereste a questo elenco.

I 10 luoghi più strani, curiosi e insoliti da vedere in Piemonte

Fetta di Polenta (Casa Scaccabarozzi) – Torino

Una delle costruzioni più sottili d’Italia, con una pianta così stretta da richiamare una “fetta di polenta”. Un piccolo edificio curioso nel quartiere Vanchiglia che sfida la percezione dello spazio urbano.

Riserva Naturale dei Ciciu del Villar – Villar San Costanzo (CN)

Un paesaggio naturale incredibile fatto di colonne di erosione e rocce a forma di “funghi” o “puppet” che sembrano scolpite dalla natura (o da una fiaba).

Pietra Alta – Caselette (TO)

Un enorme masso erratico glaciale isolato nella natura, imponente e suggestivo: un “monumento” naturale fuori dall’ordinario.

Villaggio di Rosazza – Rosazza (BI)

Borgo unico ricco di simbologie massoniche, esoteriche e decorazioni enigmatiche disseminate tra le case: un vero e proprio “percorso di misteri” all’aperto.

Ponte del Diavolo – Lanzo Torinese (TO)

Un ponte di pietra immerso nel folklore locale, legato alla leggenda di un patto col diavolo e a storie popolari affascinanti.

Grotta Gino – Moncalieri (TO)

Una cavità naturale di grande fascino storico e geologico che invita a esplorare l’interno della terra.

Belvedere e Torre di Mondovì – Mondovì (CN)

Non solo una torre panoramica: all’interno ci sono affreschi e iscrizioni enigmatiche che alimentano storie di simbolismi e alchimia locale.

Santuario di Santa Cristina – Cantoira (TO)

Un piccolo santuario arroccato sulla roccia a circa 1300 m di altezza, raggiungibile solo con un sentiero: spettacolare e un po’ “eremitico”.

Sacro Monte di Orta – Orta San Giulio (NO)

Anche se non propriamente “strano”, il complesso delle cappelle montane e il paesaggio sacro-caratteristico creano un’atmosfera fuori dal tempo, tra arte, natura e mistica.

Castello della Manta – Manta (CN)

Con affreschi gotici rari e iconografie sorprendenti che raccontano storie simboliche.

