Borgo Cornalese, il borgo medievale vicino a Torino dove si conserva un antico mulino ad acqua

VILLASTELLONE – A pochi chilometri da Torino, tra i campi della pianura piemontese, esiste un luogo che conserva un’atmosfera d’altri tempi. È Borgo Cornalese, frazione di Villastellone, un antico insediamento rurale con origini millenarie, una villa storica, una chiesa neoclassica e un mulino ad acqua che racconta secoli di lavoro e vita contadina.

Qui la storia non si legge soltanto sulle facciate degli edifici. Si ritrova anche nella disposizione delle cascine, nel lungo viale alberato che conduce al borgo e soprattutto nella presenza della Gora di Borgo, il corso d’acqua che per secoli ha alimentato l’attività del mulino. Un angolo del Torinese in cui architettura, paesaggio e memoria agricola sono ancora strettamente legati.

Borgo Cornalese, una storia che comincia intorno all’anno Mille

Le origini di Borgo Cornalese sono antiche e la ricostruzione della sua storia presenta alcuni aspetti ancora oggetto di approfondimento. Le fonti tradizionali collegano la nascita dell’insediamento intorno all’anno Mille alla presenza di popolazioni ungare e bulgare, mentre studi più recenti citati dal sito del borgo invitano a riconsiderare questa ricostruzione e individuano un primo insediamento fortificato, forse templare.

La documentazione storica permette comunque di seguire le vicende del territorio attraverso il Medioevo. Nel 1163 l’imperatore Federico I confermò il possesso del feudo di Borgaro ai marchesi di Romagnano. Nel 1224 i monaci cistercensi dell’abbazia di Casanova ottennero il permesso di realizzare un canale che sarebbe diventato la Gora di Borgo, destinata ad avere un ruolo fondamentale per l’economia locale.

Il borgo aveva anche una funzione difensiva. Alcuni edifici e resti murari rimandano a un passato nel quale le fortificazioni erano importanti per proteggere persone e proprietà. Le fonti locali ricordano l’esistenza di un castello documentato a partire dai primi anni del Trecento e le tracce di antiche torri, successivamente trasformate o inglobate in altre strutture.

Tra il Trecento e il Cinquecento il territorio fu coinvolto nelle lotte tra signorie, con episodi di saccheggio e distruzione. Quando i piccoli insediamenti fortificati persero progressivamente la loro funzione strategica, Borgo Cornalese si trasformò sempre più in un centro agricolo.

La Gora di Borgo e il mulino: l’acqua al servizio del lavoro

Uno degli elementi più interessanti del borgo è il suo antico mulino ad acqua. La sua storia è strettamente legata alla Gora di Borgo, il canale che convogliava l’acqua necessaria per azionare i macchinari.

Secondo la documentazione storica pubblicata sul sito del borgo, il canale fu autorizzato nel 1224 e nel 1285 era già identificato come Gora di Borgo. Il mulino oggi conosciuto venne ricostruito nel 1597, mentre l’attività molitoria è documentata a partire dalla fine del Cinquecento.

Non si trattava soltanto di un luogo in cui macinare i cereali. L’impianto comprendeva originariamente tre coppie di macine e una struttura destinata alla lavorazione della canapa, una pianta utilizzata per ottenere fibre tessili. Le diverse attività mostrano come l’acqua fosse una risorsa preziosa, capace di sostenere più lavorazioni e contribuire all’autosufficienza del borgo.

Nel corso dell’Ottocento il mulino venne ampliato. Una parte della struttura reca la data 1834, collegata agli interventi che interessarono anche altri edifici del complesso. Alla fine del secolo, il fabbricato in cui si lavorava la canapa fu riconvertito in una piccola centrale elettrica, poi smantellata.

Il mulino che produceva anche elettricità

Fra le curiosità meno conosciute di Borgo Cornalese c’è proprio l’utilizzo della forza dell’acqua per produrre energia elettrica.

La ruota idraulica del mulino non serviva soltanto a muovere le macine. Nel Novecento venne utilizzata anche per azionare una dinamo destinata a fornire elettricità alla residenza dei conti de Maistre, situata nel complesso del borgo.

Nel 1950 il sistema era ancora in funzione e produceva corrente a 120 volt. È un dettaglio che racconta bene come le strutture rurali tradizionali potessero adattarsi alle nuove esigenze senza rinunciare alle risorse disponibili sul territorio.

Negli anni Sessanta il mulino fu ulteriormente modificato con l’installazione di macchinari industriali per la macinazione, tra cui laminatoi a cilindri. Il sistema ad alta macinazione rimase attivo fino alla primavera del 2004, mentre le macine in pietra continuarono a essere utilizzate per produrre farina di granoturco e mangimi per animali fino al 2007, quando il mugnaio andò in pensione.

Il mulino è dunque una testimonianza importante dell’archeologia industriale rurale, perché permette di seguire l’evoluzione delle tecniche di lavorazione, dalla macinazione tradizionale all’introduzione di macchinari più moderni. La documentazione disponibile non consente però di affermare con certezza che oggi sia ancora operativo: alcune schede turistiche lo definiscono funzionante, mentre la ricostruzione storica dedicata all’impianto indica la cessazione dell’attività produttiva.

Villa de Maistre e la chiesa neoclassica

Il volto attuale di Borgo Cornalese è legato anche alle trasformazioni ottocentesche volute dal duca Eugène-Alexandre Laval di Montmorency, che arrivò nel borgo intorno al 1830 e sposò Anne-Constance de Maistre, figlia del filosofo Joseph de Maistre.

La villa con il suo parco, le cascine e la chiesa costituiscono il nucleo più riconoscibile dell’insediamento. Gli edifici raccontano il passaggio da un borgo con una funzione prevalentemente difensiva a un complesso agricolo organizzato intorno alla residenza signorile.

Nel 1850 venne avviata la costruzione della chiesa dedicata alla Beata Vergine dei Dolori e ai santi Barnaba ed Eugenio, progettata dall’architetto Benedetto Brunati. L’edificio, caratterizzato da linee neoclassiche, si inserisce nell’insieme architettonico voluto nell’Ottocento per dare al borgo un aspetto più unitario.

La villa, la chiesa e le cascine non sono quindi elementi isolati, ma parti di un sistema nel quale la residenza, la vita religiosa e il lavoro agricolo erano strettamente connessi.

Il viale dei pioppi e il paesaggio della campagna torinese

Anche il percorso per raggiungere Borgo Cornalese contribuisce al fascino del luogo. Il collegamento con Villastellone è caratterizzato da una strada stretta e rettilinea, in parte sterrata, affiancata da due filari di pioppi cipressini.

Il viale accompagna verso il borgo attraversando la campagna e crea una sorta di passaggio tra il paesaggio agricolo contemporaneo e un insediamento che conserva una struttura storica riconoscibile.

La zona si trova inoltre nei pressi del sistema di aree protette del Po piemontese, in un territorio dove canali, campi e corsi d’acqua hanno contribuito a modellare nei secoli l’organizzazione del paesaggio.

È proprio questa combinazione a rendere Borgo Cornalese interessante anche per chi ama passeggiare, fotografare l’architettura rurale o esplorare luoghi meno conosciuti del territorio torinese.

Un luogo da riscoprire a pochi chilometri da Torino

Borgo Cornalese non è soltanto un gruppo di edifici antichi immersi nella pianura. È la testimonianza di un modo di organizzare la vita in campagna, nel quale l’acqua, la produzione agricola, la residenza signorile e le strutture difensive facevano parte di un unico sistema.

Il mulino rappresenta forse il simbolo più concreto di questa storia: una struttura che ha attraversato secoli di trasformazioni, ha macinato cereali, ha contribuito alla produzione di energia elettrica e ha continuato a lavorare fino ai primi anni Duemila.

Per chi cerca una meta insolita vicino a Torino, Borgo Cornalese offre così un’occasione per scoprire un capitolo meno conosciuto della storia piemontese, tra architetture rurali, memorie medievali e antichi sistemi idraulici.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese