BIELLA – Biella è una di quelle città piemontesi che non cercano di stupire a tutti i costi — e proprio per questo finiscono per conquistarti. Tra storia, natura e tradizioni industriali, offre un mix sorprendente per una gita o un weekend.

Biella non è una città da “mordi e fuggi”: è un luogo da assaporare lentamente. Tra spiritualità, natura e archeologia industriale, racconta un Piemonte autentico, lontano dalle rotte più battute. Ecco 10 cose da vedere per scoprirla davvero.

10 cose da vedere a Biella

Il Borgo del Piazzo

Il cuore medievale della città è Piazzo di Biella, arroccato sulla collina. Stradine acciottolate, palazzi storici e un’atmosfera sospesa nel tempo: è il luogo perfetto per iniziare la visita.

La Funicolare storica

Per salire al Piazzo puoi prendere la Funicolare di Biella, attiva dal 1885. È breve ma suggestiva, e regala una vista panoramica sulla città.

Il Duomo di Biella

La Cattedrale di Santo Stefano è il principale edificio religioso, con una struttura elegante e opere d’arte al suo interno.

Il Battistero

Accanto al Duomo si trova il Battistero di Biella, uno dei più antichi del Piemonte (XI secolo). La sua architettura romanica lo rende un vero gioiello storico.

Il Santuario di Oropa

A pochi chilometri dalla città sorge il celebre Santuario di Oropa, patrimonio UNESCO. Immerso nelle montagne, è meta di pellegrinaggi e offre paesaggi spettacolari.

Il Parco della Burcina

Il Parco Burcina Felice Piacenza è un’oasi verde famosa per la fioritura primaverile dei rododendri. Ideale per una passeggiata rilassante.

Il Museo del Territorio Biellese

Per capire davvero la storia locale, una tappa al Museo del Territorio Biellese è fondamentale. Racconta il passato dalla preistoria all’età moderna.

La Fabbrica della Ruota

Simbolo della tradizione tessile, la Fabbrica della Ruota è un museo industriale affascinante, che racconta il legame tra Biella e la lana.

Il Ricetto di Candelo

A pochi minuti si trova il Ricetto di Candelo, uno dei borghi fortificati meglio conservati d’Europa. Camminarci dentro è come fare un salto nel Medioevo.

Oasi Zegna

Per gli amanti della natura, l’Oasi Zegna è un paradiso di sentieri, boschi e panorami alpini. Perfetta in ogni stagione, dal trekking estivo allo sci invernale.

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