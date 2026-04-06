Il Santuario di Oropa e il Sacro Monte: storia, fede e paesaggio nel cuore delle Alpi biellesi

OROPA – Incorniciato da un anfiteatro naturale dominato dal Monte Mucrone, il Santuario di Oropa rappresenta uno dei luoghi più suggestivi e carichi di spiritualità del Piemonte. A pochi chilometri da Biella, questo complesso monumentale è il risultato di secoli di devozione, architettura e arte, culminati nella creazione del Sacro Monte, un percorso scenografico che trasforma la montagna in un racconto sacro.

Le origini: tra leggenda e storia

La tradizione fa risalire la fondazione del santuario al IV secolo, quando sant’Eusebio, primo vescovo di Vercelli, avrebbe portato qui una statua della Madonna per sottrarla alle persecuzioni.

Al di là della leggenda, le prime testimonianze documentarie risalgono al XIII secolo, quando esistevano già piccole chiese dedicate a Santa Maria e San Bartolomeo, punto di riferimento per viandanti e pellegrini diretti verso la Valle d’Aosta.

Al centro della devozione si trova la cosiddetta Madonna Nera di Oropa, una statua lignea realizzata tra la fine del Duecento e gli inizi del Trecento, divenuta nel tempo oggetto di venerazione crescente.

Lo sviluppo del santuario: dal sacello alla monumentalità barocca

Il Santuario di Oropa si è sviluppato nel corso dei secoli attorno al nucleo originario del sacello. Da semplice luogo di passaggio, si trasformò progressivamente in meta di pellegrinaggio sempre più importante.

Tra il XVII e il XVIII secolo, grazie all’intervento di grandi architetti sabaudi come Guarino Guarini e Filippo Juvarra, il complesso assunse dimensioni monumentali, articolandosi in piazzali, chiostri e edifici religiosi.

Il percorso architettonico culmina nella Basilica Superiore, consacrata nel 1960, che affianca la più antica basilica, custodendo la continuità tra tradizione e modernità.

Il Sacro Monte: un “teatro della fede” all’aperto

Accanto al santuario si sviluppa il Sacro Monte di Oropa, uno dei nove Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia riconosciuti Patrimonio dell’Umanità UNESCO nel 2003.

La sua costruzione ebbe inizio nel XVII secolo, in particolare dopo il 1620, anno dell’incoronazione della Madonna, e fu promossa dal frate cappuccino Fedele da San Germano.

Il complesso è formato da 19 cappelle, di cui 12 dedicate alla vita della Vergine e le altre a episodi della fede cristiana.

Queste cappelle, disposte lungo un percorso immerso nel verde, costituiscono una sorta di narrazione tridimensionale: al loro interno, statue in terracotta policroma a grandezza naturale e affreschi ricostruiscono scene sacre con straordinaria vivacità.

L’insieme è concepito come un vero e proprio “teatro sacro”: la montagna diventa palcoscenico e il pellegrino spettatore e protagonista di un cammino spirituale che culmina simbolicamente nell’ascesa verso il Paradiso, rappresentato dall’ultima cappella.

Arte e comunità: un’opera collettiva

Uno degli aspetti più affascinanti del Sacro Monte è il suo carattere corale. La costruzione delle cappelle fu sostenuta non solo dai Savoia, ma anche dalle comunità locali del Biellese, che contribuirono economicamente e materialmente alla realizzazione del complesso.

Numerosi artisti lavorarono a questo progetto, tra cui i fratelli d’Enrico, gli Auregio e i Galliari, che contribuirono a creare un linguaggio artistico capace di coinvolgere emotivamente il visitatore.

Un paesaggio sacralizzato

Il valore di Oropa non è solo storico o artistico, ma anche paesaggistico. Situato a circa 1200 metri di altitudine, il santuario si inserisce in una conca alpina che amplifica il senso di isolamento e spiritualità.

Il Sacro Monte, con i suoi sentieri e le sue cappelle immerse nella natura, rappresenta un esempio perfetto di “paesaggio sacralizzato”, in cui architettura e ambiente dialogano per creare un’esperienza immersiva.

Oropa oggi: tra devozione, turismo e cammini

Oggi il Santuario di Oropa è non solo uno dei principali centri di culto mariano delle Alpi, ma anche una meta turistica e culturale di grande richiamo. È tappa di itinerari spirituali come il cammino di Oropa e il percorso europeo CoEUR, che collega diversi Sacri Monti.

La sua capacità di unire fede, arte e natura continua ad attrarre pellegrini, escursionisti e visitatori, rendendolo un luogo in cui il tempo sembra stratificarsi, mantenendo viva una tradizione secolare.

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