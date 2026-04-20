CUNEO – Cuneo è una città che spesso sorprende chi la visita per la prima volta: elegante, ordinata, con un’anima profondamente piemontese ma aperta alle influenze alpine e francesi. Non è una meta “urlata”, ma proprio per questo riesce a conquistare con dettagli, scorci e atmosfere autentiche. Ecco 10 cose da vedere a Cuneo per coglierne davvero l’essenza.

10 cose da vedere a Cuneo

Via Roma

Il cuore pulsante della città è questa lunga via porticata che attraversa il centro storico. Qui si passeggia lentamente, tra negozi storici, caffè e palazzi eleganti. È il luogo perfetto per iniziare a conoscere Cuneo, magari fermandosi per un bicerin o una pausa golosa.

Piazza Galimberti

Ampia, scenografica, circondata da edifici neoclassici: è il simbolo della città. Intitolata all’eroe della Resistenza Duccio Galimberti, è il centro della vita cittadina, spesso animata da mercati ed eventi.

Duomo di Cuneo

La Cattedrale di Santa Maria del Bosco mescola elementi barocchi e neoclassici. All’interno, opere d’arte e decorazioni raccontano secoli di storia religiosa e artistica locale.

Complesso Monumentale di San Francesco

Ex convento trasformato in spazio culturale, ospita il Museo Civico. È un luogo dove storia medievale e archeologia si intrecciano, ideale per chi vuole approfondire il passato della città.

Parco Fluviale Gesso e Stura

Un’oasi verde a pochi passi dal centro. Perfetto per camminare, pedalare o semplicemente rilassarsi lungo i fiumi. È uno degli esempi più riusciti di integrazione tra natura e città.

Santuario della Madonna degli Angeli

Situato su una collina panoramica, offre una vista splendida sulla città e sulle Alpi. Un luogo silenzioso e suggestivo, perfetto anche al tramonto.

Corso Nizza

La parte più moderna e commerciale della città. Qui si trovano negozi, locali e il volto più dinamico di Cuneo, in contrasto con la calma del centro storico.

Mercato di Cuneo

Uno dei mercati più grandi del Piemonte (soprattutto il martedì). Bancarelle di prodotti locali, formaggi, salumi e specialità del territorio: un’esperienza autentica e vivace.

Torre Civica

Ciò che resta dell’antico sistema difensivo medievale. Salendo, si può godere di una vista privilegiata sui tetti della città e sulle montagne circostanti.

Viale degli Angeli

Un elegante viale alberato che conduce al santuario. Ideale per una passeggiata rilassante, è uno dei luoghi più amati dai cuneesi, soprattutto nelle giornate di sole.

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