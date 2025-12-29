Curiosità Società Torino
Il cimitero di Mirafiori Sud che sopravvive nonostante sia stato chiuso da anni
Incastonato tra palazzi per uffici, un’area di sosta per caravan e un distributore di benzina, il cimitero di Mirafiori Sud sopravvive al numero 650 di corso Unione Sovietica.
Inaugurato nel 1876, ha accolto per quasi un secolo le salme degli abitanti della borgata. Oggi vi si contano 477 sepolture.
L’ultima inumazione, esclusa una sepoltura di famiglia del 2001, risale al 1972, anno in cui il Comune lo dichiarò soppresso.
Il cimitero è fuori dalle zone considerate strategiche dal punto di vista urbanistico, anche se negli anni Novanta l’area circostante è stata intensamente edificata.
Allora il piano regolatore prevedeva un rispetto di 200 metri attorno al camposanto, norma ignorata da alcune concessioni edilizie rilasciate nel 1990.
Secondo la normativa, i cimiteri soppressi devono essere smantellati e le salme trasferite altrove, ma per ora il cimitero resiste.
