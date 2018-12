L’europarlamentare del Piemonte Mario Borghezio: secondo la Corte dei Conti europea le ONG sono scarsamente trasparenti

L’europarlamentare del Piemonte Mario Borghezio se la prende con il mondo delle ONG. In un suo comunicato sostiene che “Una recente relazione della Corte dei Conti Europea ha preso in esame i finanziamenti UE in vari settori come aiuti umanitari, sviluppo, ambiente e cultura, attuati tramite le ONG e ci consegna una visione inequivocabilmente critica sulla scarsa trasparenza delle ONG, nonché di alcune organizzazioni internazionali.

Secondo la Corte infatti, il sistema attualmente utilizzato per classificare le organizzazioni come ‘ONG’ non è attendibile e la Commissione Europea, che nel periodo 2014 -2017 ha affidato alle ONG spese per 11,3 miliardi, non dispone di informazioni sufficientemente dettagliate su come vengano impiegate le risorse: lo status di ONG è basato su autocertificazioni e le loro procedure di selezione applicate dagli organismi dell’ONU sottoposti ad audit non sono state sempre trasparenti.

Inoltre, specialmente nel caso di reti ONG internazionali e di reti a gestione indiretta, la mancanza di informazioni disponibili ostacola i controlli sulle spese. Per ben cinque dei sei progetti controllati, gli organismi ONU non hanno pubblicato (o lo hanno fatto solo parzialmente) i contratti aggiudicati alle ONG e la Commissione non ha controllato se detti organismi avessero rispettato tale obbligo.”