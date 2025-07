Esondazione del Frejus, a Bardonecchia i lavori per la riapertura della Provinciale 216 del Melezet – FOTO

BARDONECCHIA – Dopo la violenta esondazione di ieri del torrente Frejus, che ha nuovamente invaso di fango Bardonecchia dopo l’evento similare di due anni fa, la situazione questa mattina risultava ancora critica.

Ma i cantonieri del Circolo di Susa della Direzione Viabilità 2 della Città metropolitana di Torino e il personale di una ditta incaricata hanno proseguito le operazioni per la riapertura della Strada Provinciale 216 del Melezet, interrotta da ieri pomeriggio tra il Km 0 e il Km 0+500, a seguito dell’esondazione di acqua e fango dal Frejus. Al momento, si prevede di poter nuovamente rendere percorribile in sicurezza la strada entro il prossimo fine settimana.

La rimozione dell’acqua e del fango provenienti dal torrente Frejus e presenti sulla carreggiata è solo una delle criticità da affrontare. L’esondazione ha divelto le protezioni laterali della SP 216 e ha asportato numerose barriere new jersey poste a protezione dei veicoli e dei pedoni in transito.

Tali barriere potrebbero attualmente trovarsi nel letto del torrente, ma se non sarà possibile recuperarle tutte occorrerà acquistarne e posizionarne di nuove. Si devono inoltre mettere in sicurezza gli imbocchi del ponte della Provinciale 216 in direzione della stazione di Bardonecchia.

A causa dell’esondazione ha inoltre perso la vita un uomo: il 70enne Franco Chiaffrino. Era molto conosciuto in città dove in via Medail aveva il suo negozietto. È stato sorpreso alla guida del suo furgone Doblò che utilizzava per il suo lavoro come fruttivendolo.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese