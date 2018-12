Nascono due nuovi comuni in Piemonte: Valdilana e Gattico-Veruno

Il Consiglio regionale ha approvato le all’unanimità le leggi che istituiscono, a partire dal primo gennaio 2019, i Comuni di Valdilana in provincia di Biella e Gattico-Veruno in provincia di Novara.

Il nuovo Comune di Valdilana nasce dalla fusione dei Comuni di Mosso, Soprana, Trivero e Valle Mosso.

Valdilana avrà una popolazione di circa undicimila abitanti è ha ottenuto uno lo stanziamento una tantum di 145.000 euro per il 2019 e di 29.000 euro annui per il quinquennio 2019-2023.

II nuovo Comune di Gattico-Veruno, è creato con la fusione dei Comuni di Gattico e di Veruno avrà unno lo stanziamento una tantum di 130.000 euro per il 2019 e di 26.000 euro annui per il quinquennio 2019-2023.

L’Assemblea ha approvato i disegni di legge che prevedono l’incorporazione, in provincia di Cuneo, del Comune di Valmala nel Comune di Busca e del Comune di Castellar in quello di Saluzzo. I due provvedimenti, prevedono per il Comune di Busca e per quello di Saluzzo lo stanziamento una tantum di 130.000 euro per il 2019 e di 26.000 euro annui per il quinquennio 2019-2023.

E’ stata rimandata la discussione del disegno per l’istituzione del Comune di Lu e Cuccaro Monferrato mediante fusione dei due Enti in Provincia di Alessandria.