Stupinigi: motociclista perde il controllo della moto in tangenziale e cade

STUPINIGI – Sulla tangenziale sud di Torino in direzione Milano, all’altezza di Stupinigi, un motociclista ha perso il controllo del suo veicolo, finendo per cadere a terra.

Il conducente non è in pericolo di vita, ed è stato portato in codice Giallo al San Luigi di Orbassano.

Non si rilevano significative code causate da questo incidente.

