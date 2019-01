Mondovì, colpivano anziani soli: arrestati due ladri

I Carabinieri della Compagnia di Mondovì, dopo un’articolata attività investigativa, il 10 gennaio hanno arrestato due persone di etnia sinti responsabili di molte rapine in abitazioni a danni di anziani soli. Si tratta di una donna, Anna Alafleur, di 54 anni, e un uomo, Giuseppe Massa, di 38 anni, madre e figlio di Nichelino. I due compivano truffe in Liguria, Piemonte e Lombardia partendo da Nichelino con la loro anonima Fiat Stilo grigia.

I furti erano ben collaudati e progettati e iniziavano sempre con l’approccio ad un anziano per strada nei pressi della sua abitazione. Con una scusa la donna si fingeva collega dei figli, di cui conosceva il nome, o una dottoressa che ha avuto in cura l’anziano e una volta ottenuta la sua fiducia chiedevano di poter entrare in casa con motivazioni convincenti. Si muovevano poi con disinvoltura nell’abitazione scoprendo i luoghi dove l’anziano custodiva gioielli e denaro per impossessarsene e andare via.

I fatti contestati sono cinque al momento. In due occasioni le vittime si sono insospettite e hanno fatto allontanare la coppia, mentre tre volte sono riusciti a rubare ingenti somme di denaro e numerosi gioielli. Agli arrestati sono state contestate le aggravanti di aver agito con l’utilizzo di raggiri, con particolare destrezza, profittando della minorata difesa delle vittime derivante dall’età avanzata e di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità.

I carabinieri sospettano altri casi simili compiuti dalla coppia madre figlio e divulgano le foto in modo da farli riconoscere e spingere le vittime a denunciarli.