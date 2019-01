Arriva la neve sul Piemonte,nevicate sul sud del Piemonte, pochi fiocchi a Torino

E’ prevista un’allerta gialla nelle prossime ore sul Piemonte sudoccidentale per una serie di nevicate che dovrebbero portare una decina di centimetri anche in pianura, mentre è prevista più neve sulle colline conpossibili disagi alla viabilità nelle valli Tanaro, Belbo e Bormida, nelle province di Cuneo, Asti e Alessandria secondo il bollettino di Arpa.

Le prime nevicate sono attese nella tarda mattinata di mercoledì 23 gennaio sui rilievi meridionali; nel pomeriggio le precipitazioni dovrebbero estendersi alle zone pianeggianti del Piemonte centro-meridionale. A nord del Po le nevicate saranno invece sporadiche o assenti, sostanzialmente modeste. Giovedì le nevicate dovrebbero cessare, a partire dal settore settentrionale, na le condizioni meteo in Piemonte dovrebbero restare favorevoli a nuove nevicate anche a quote basse.

Il comunicato di Arpa Piemonte

E’ attualmente localizzata sulla Francia una saccatura di origine polare che nel corso della giornata di domani scenderà verso il Mediterraneo creando un minimo barico al livello del mare tra la Corsica e la Sardegna. Tale situazione meteorologica causerà un moderato peggioramento del tempo sul Piemonte.

Nella tarda mattinata di domani sono attese le prime deboli nevicate sui rilievi meridionali; nel pomeriggio i fenomeni nevosi si estenderanno alle zone pianeggianti adiacenti e successivamente al Piemonte centro-meridionale. Saranno possibili nevicate di moderata intensità su Alpi Liguri, Marittime ed Appennino. A nord del Po le precipitazioni saranno sporadiche o assenti.

Giovedì l’allontanamento del minimo depressionario verso il bacino marino compreso tra la Sardegna e la Sicilia determinerà un esaurimento delle nevicate a partire dal settore settentrionale e nel pomeriggio le precipitazioni saranno cessate su tutto il territorio piemontese. Per domani, il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso un’allerta gialla per neve sulle zone su occidentali del Piemonte dove potranno verificarsi disagi alla viabilità per gli accumuli nevosi attesi.