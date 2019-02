Oggi, sabato 2 febbraio in mattinata, un uomo si è schiantato con la sua auto, una Skoda Fabia, in via Vittorio Veneto a Ornavasso mentre percorreva la strada dalla frazione di Migiandone verso la cittadina del VCO perdendo la vita. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale. Per fortuna l’incidente non ha coinvolto nessun’altra vettura