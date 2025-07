Il politico e ginecologo Silvio Viale accusato di violenza sessuale, la procura chiede di processarlo

TORINO – Silvio Viale, ginecologo dell’ospedale Sant’Anna di Torino e consigliere comunale per +Europa, rischia di iniziare il processo di primo grado con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di alcune pazienti del reparto di ginecologia. La procura in questi giorni ha infatti chiesto il rinvio a giudizio per il medico e politico torinese, che secondo l’accusa avrebbe conservato foto intime di pazienti e le avrebbe apostrofate con frasi inopportune e sessiste. Il percorso ora prevede che Viale dovrà sostenere l’udienza preliminare il prossimo 15 settembre: qui, il giudice delle indagini preliminari (GUP) deciderà se emettere una sentenza di “non luogo a procedere”, cioè archiviare il caso, oppure effettivamente rinviare a giudizio l’imputato, cioè iniziare il processo di primo grado.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese