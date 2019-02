I Musei Reali di Torino il sito con maggior crescita di visitatori in Italia nel 2018: + 27,8 %

Più 27,8 per cento. Alle volte i numeri contano per davvero. Ne sanno qualcosa i Musei Reali di Torino che si piazzano al primo posto tra i 30 siti in Italia con maggior crescita di visitatori. Al secondo posto troviamo Palazzo Pitti, a Firenze, che ha totalizzato un +24,23%; sul gradino più basso del podio le Grotte di Catullo.

Seguono il museo archeologico di Sirmione +18,83% e il Giardino di Boboli a Firenze, più 17,92.

In Piemonte si trovano 3 dei siti più visitati in Italia: oltre ai Musei Reali troviamo la reggia di Venaria e il museo Egizio.

In testa alla classifica, invece, troviamo il Lazio (8 siti); poi la Campania (6), Toscana (5); 4 in Lombardia, 2 in Veneto. Chiudono la classifica Puglia e Friuli Venezia Giulia, con un sito ciascuno.