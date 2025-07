TORINO – Cambiamenti in vista per una delle linee tranviarie più frequentate della città: il tram 15. A partire dal 2027, il capolinea sarà spostato in via Monginevro, nei pressi del deposito San Paolo, nell’ambito di un intervento più ampio di riqualificazione della linea, pensato per rispondere alle esigenze di una mobilità urbana in evoluzione.

Una linea ripensata per i nuovi tram

Il progetto accompagnerà l’introduzione dei nuovi tram Hitachi serie 8000, mezzi di ultima generazione dotati di maggiore capienza, aria condizionata potenziata e tempi di attesa più brevi, con una frequenza prevista di 7-8 minuti. Il cambio del tracciato è pensato proprio per adattarsi alle caratteristiche tecniche dei nuovi veicoli.

Confermato, anche grazie al pressing della Circoscrizione 3, il proseguimento del servizio verso Borgata Lesna, inizialmente escluso da alcune ipotesi progettuali.

Scelte tecniche ed economiche

Scartate per motivi tecnici e logistici le alternative in via Brissogne e via Ozieri, l’opzione via Monginevro è stata ritenuta la più sostenibile. «Questa soluzione permette di rientrare completamente nel finanziamento disponibile e garantisce l’efficienza della linea anche per i nuovi tram», ha spiegato l’assessora alla Mobilità Chiara Foglietta.

Lavori in tre fasi fino a fine 2027

I lavori saranno articolati in tre lotti e si concluderanno entro la fine del 2027. Il nuovo tracciato prevede anche alcune modifiche al percorso attuale: passaggio su via Borsellino, deviazione temporanea su corso Vittorio Emanuele II, e ritorno su via XX Settembre.

Sguardo al futuro: prolungamento verso Grugliasco

Nel lungo termine, l’obiettivo dell’amministrazione comunale è estendere la linea fino a Grugliasco, dove sorgerà il nuovo campus universitario. Un investimento da 20 milioni di euro, che punta a trasformare il 15 in un asse strategico del trasporto pubblico torinese, connesso ai principali poli cittadini.

