Per la Just the Woman I am la Mole si tinge di rosa

Al via il 3 marzo in piazza San Carlo l’edizione 2019 della Just the Woman I am, manifestazione organizzata dall’Università degli Studi, dal Politecnico e dal CUS Torino a sostegno della ricerca universitaria contro il cancro. A oggi sono già quattordicimila gli iscritti alla corsa/camminata di 6 km. Un record assoluto di partecipanti per un evento che in sei anni è cresciuto nei consensi e nella partecipazione.

Nella settimana di avvicinamento alla manifestazione sono state organizzate tante iniziative. Una di queste avverrà lunedì 25 febbraio, a partire dalle 18.30, quando grazie alla collaborazione tra il Gruppo Iren, la Città di Torino, il sistema universitario, il CUS Torino e Torino Donna la Mole Antonelliana si vestirà di rosa.

Il giorno dopo dalle 12.30 è prevista la prova del percorso alla quale sarà presente il “Gruppo Corsa UNITO” guidato dalla direttrice generale Loredana Segreto. Alle 13.30 sarà inaugurato il punto iscrizioni e ritiro della welcome bag nella sede della Regione Piemonte in piazza Castello dove d attendere i partecipanti ci saranno i gruppi di studenti internazionali dell’Università e del Politecnico.